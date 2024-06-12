Состояние республиканской автодороги шокирует жителей СКО

Жители Северо-Казахстанской области не первый год жалуются на состояние участка республиканской автодороги «Жезказган-Петропавловск», который проходит по территории региона. Сейчас трасса представляет собой сплошные выбоины и вздутия, передает корреспондент агентства Kazinform.

В социальных сетях регулярно появляются фото и видео многострадальной дороги. К одному из последних комментарий оставил филиал АО «НК» «КажАвтоЖол». По их информации, на участке, который попал на видео, после паводка и осадков, движения большегрузной техники образовались дефекты в виде пучин и выбоин.

- Согласно производственному плану филиала, ТОО «КАЖСервис» производит работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия. Работы по устранению пучин на этом участке планируется начать с 14 июня. Кроме того, в текущем году филиал АО «НК» «КажАвтоЖол» планирует начать работы по среднему ремонту участка автодороги А-16 «Жезказган – Петропавловск» 896 - 919 км, который будет включать в себя работы по ремонту основания и замену дорожного покрытия. Реализация проекта запланирована на период 2024-2025 годы, - говорится в сообщении.

На состояние этой дороги, построенной 60 лет назад, североказахстанцы жаловались и в прошлом году. И наведывающимся в регион сенаторам говорили о проблеме. Существенных изменений не произошло. Качество дороги республиканского значения только ухудшается.