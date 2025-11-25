Несколько магазинов завышали цены на рис в Павлодарской области

По данным департамента торговли и защите прав потребителей Павлодарской области, внеплановые проверки провели в 5 магазинах по региону. Установлено, что цены завышали в основном на рис. К примеру, в одной из торговых точек предприниматель закупил крупу по 410 тенге, а торговать стал уже по 630 тенге. Торговая надбавка оказалась более 50%, при том, что по закону допустимо лишь15%. В итоге за нарушение выписали штрафы.

— С 13 марта 2025 года ст. 204-4 Кодекса за данное нарушение предусмотрен штраф на физические лица, субъекты малого предпринимательства в размере 5, на субъектов среднего предпринимательства — в размере 35, на субъектов крупного предпринимательства — в размере 150 МРП. Кроме того в случае повторного нарушения размер штрафа может достигнуть до 300 МРП, — сообщили в департаменте торговли и защите прав потребителей.

Указывается, что также в двух магазинах завышали цены на гречку, еще в одной торговой точке сверхприбыль пытались получить за счет яиц. Еще один протокол составили за то, что предприниматель не выставлял ценники на полках.

Напомним, в Костанайской области к ответственности привлекли 135 торговых точек за завышение цен на социально-значимые товары.