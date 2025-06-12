Несколько групп интернет-мошенников задержали в Жамбылской области

В результате совместной работы прокуратуры и полиции, а также межведомственной группы «Cyberpol» в регионе задержали 12 человек, которые занимались обманом граждан в интернете с период с 2021 по 2025 год.

В их числе организованная команда, которая на протяжении трех лет занималась оформлением кредитов на своих жертв. Уроженка Жамбылской области вместе с 6 сообщниками путем оформления займов в интернете завладела денежными средствами на сумму свыше 101 миллиона тенге. От действий преступной группы пострадали 147 граждан. Аферисты работали как с банками второго уровня, так и с микрофинансовыми организациями, и даже арендовали офис в Таразе.

По данному факту 10.01.2025 года начато досудебное расследование части 3 статьи 190 УК РК.

30.05.2025 года уголовное дело направлено в суд. За свои деяния подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Прокуратура призывает граждан быть осторожными и не доверять подозрительным лицам, представляющимся сотрудниками банков или правоохранительных органов, а также остерегаться сомнительных реклам и инвестиционных проектов.

Ранее сообщалось о задержании организатора и пособников интернет-мошенничества на сумму 250 млн тенге.

Свыше 197 млн тенге вложили актюбинцы в финпирамиду Harmony Rider Technology.