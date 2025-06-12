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    19:00, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Несколько групп интернет-мошенников задержали в Жамбылской области

    За время своей активной деятельности в Жамбылской области аферисты сумели совершить свыше 300 фактов мошенничества, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

    мошенничество в интернете
    Фото: KНБ РК

    В результате совместной работы прокуратуры и полиции, а также межведомственной группы «Cyberpol» в регионе задержали 12 человек, которые занимались обманом граждан в интернете с период с 2021 по 2025 год.

    В их числе организованная команда, которая на протяжении трех лет занималась оформлением кредитов на своих жертв. Уроженка Жамбылской области вместе с 6 сообщниками путем оформления займов в интернете завладела денежными средствами на сумму свыше 101 миллиона тенге. От действий преступной группы пострадали 147 граждан. Аферисты работали как с банками второго уровня, так и с микрофинансовыми организациями, и даже арендовали офис в Таразе.

    По данному факту 10.01.2025 года начато досудебное расследование части 3 статьи 190 УК РК.
    30.05.2025 года уголовное дело направлено в суд. За свои деяния подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

    Прокуратура призывает граждан быть осторожными и не доверять подозрительным лицам, представляющимся сотрудниками банков или правоохранительных органов, а также остерегаться сомнительных реклам и инвестиционных проектов.

    Ранее сообщалось о задержании организатора и пособников интернет-мошенничества на сумму 250 млн тенге.

    Свыше 197 млн тенге вложили актюбинцы в финпирамиду Harmony Rider Technology.

    Теги:
    Мошенничество Регионы Борьба с преступностью Криминал Жамбылская область
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
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