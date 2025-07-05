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    19:27, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Несколько городов в Чехии остались без электричества

    Сразу в нескольких городах Чехии около полудня по местному времени произошло масштабное отключение электроэнергии, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    лампочка
    Фото: pixabay.com

    По данным портала «Novinky CZ», Прага и многие другие города Чехии испытывают проблемы с отключениями, которые в свою очередь вызвали транспортный коллапс. Пожарные спасали людей из лифтов в городах и регионах Млада-Болеслава, Усти-над-Лаб, Градец-Кралов. Однако большая часть отключений затронула столицу Прагу.

    В столице перестало работать метро, а также большинство трамваев и троллейбусов. Кроме того, в городе не работают светофоры и банкоматы. Аэропорт Праги работает без ограничений, но отключение затронуло железнодорожное сообщение в стране.

    Две из крупнейших больниц Праги работают на резервном питании из-за отключения электроэнергии, а именно IKEM и больница Буловка.

    Согласно предварительным данным, причиной блэкаута стал технический сбой, из-за которого произошло аварийное отключение на подстанции ČEPS в районе Ходов.

    В мае текущего года МИД Чехии сообщил, что подвергся крупной информационной атаке.

    Теги:
    Чехия Европа Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
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