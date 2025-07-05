Несколько городов в Чехии остались без электричества

По данным портала «Novinky CZ», Прага и многие другие города Чехии испытывают проблемы с отключениями, которые в свою очередь вызвали транспортный коллапс. Пожарные спасали людей из лифтов в городах и регионах Млада-Болеслава, Усти-над-Лаб, Градец-Кралов. Однако большая часть отключений затронула столицу Прагу.

В столице перестало работать метро, а также большинство трамваев и троллейбусов. Кроме того, в городе не работают светофоры и банкоматы. Аэропорт Праги работает без ограничений, но отключение затронуло железнодорожное сообщение в стране.

Две из крупнейших больниц Праги работают на резервном питании из-за отключения электроэнергии, а именно IKEM и больница Буловка.

Согласно предварительным данным, причиной блэкаута стал технический сбой, из-за которого произошло аварийное отключение на подстанции ČEPS в районе Ходов.

В мае текущего года МИД Чехии сообщил, что подвергся крупной информационной атаке.