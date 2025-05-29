В МИД Чехии объявили о кибератаке и утечке тысячи электронных писем

Чехия заявила, что указанная группировка спонсируется Китаем. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что немедленно вызовет посла Китая, чтобы объяснить выводы расследования и сообщить ему, что это нанесет ущерб двусторонним отношениям стран.

— Сегодняшним шагом мы разоблачили Китай, который уже давно работает над подрывом нашей устойчивости и демократии, — сказал Липавски. С помощью кибератак, манипуляции информацией и пропаганды он вмешивается в наше общество — и мы должны защищаться от этого.

Это первый случай, когда чешское правительство приписало национальную кибератаку субъекту, поддерживаемому государством.

Расследование, проведенное Службой безопасности и информации, Военной разведкой, Управлением иностранных дел и информации и Национальным агентством кибербезопасности и информационной безопасности (NUKIB), предоставило чешским властям высокую степень уверенности в том, кто стоял за атакой на министерство.

По данным Министерства юстиции США, «APT31» курируется Министерством государственной безопасности Китая из города Ухань. Группу обвиняли в громких атаках в прошлом, включая атаки на личные электронные письма сотрудников предвыборной кампании кандидата в президенты США Джо Байдена в 2020 году. В 2024 году Великобритания и США ввели санкции в отношении лиц, связанных с APT31.

Предполагаемый китайский взлом вызвал также возмущение в Брюсселе, среди высшего руководства ЕС и в штаб-квартире НАТО.

— Европейский союз и его государства-члены вместе с международными партнерами выражают солидарность с Чехией в связи с вредоносной киберкампанией, направленной против ее Министерства иностранных дел. Мы призываем все государства, включая Китай, воздерживаться от подобного поведения, уважать международное право и придерживаться норм и принципов ООН, в том числе касающихся критической инфраструктуры, — заявила в своем заявлении главный дипломат ЕС Кая Каллас.

В текущем месяце парламентарии ОДКБ обсудили меры по борьбе с нарко- и киберпреступностью. Делегация Парламента РК во главе с председателем Мажилиса Ерланом Кошановым приняла участие в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, которое прошло в столице Кыргызстана.