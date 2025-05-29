В МИД Чехии объявили о кибератаке и утечке тысячи электронных писем
Сегодня МИД Чехии заявил, что некая группировка «Advanced Persistent Threat 31» (APT31) осуществляла кибератаки в отношении министерства с 2022 года, в результате которой были раскрыты тысячи несекретных электронных писем, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Чехия заявила, что указанная группировка спонсируется Китаем. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что немедленно вызовет посла Китая, чтобы объяснить выводы расследования и сообщить ему, что это нанесет ущерб двусторонним отношениям стран.
— Сегодняшним шагом мы разоблачили Китай, который уже давно работает над подрывом нашей устойчивости и демократии, — сказал Липавски. С помощью кибератак, манипуляции информацией и пропаганды он вмешивается в наше общество — и мы должны защищаться от этого.
Это первый случай, когда чешское правительство приписало национальную кибератаку субъекту, поддерживаемому государством.
Расследование, проведенное Службой безопасности и информации, Военной разведкой, Управлением иностранных дел и информации и Национальным агентством кибербезопасности и информационной безопасности (NUKIB), предоставило чешским властям высокую степень уверенности в том, кто стоял за атакой на министерство.
По данным Министерства юстиции США, «APT31» курируется Министерством государственной безопасности Китая из города Ухань. Группу обвиняли в громких атаках в прошлом, включая атаки на личные электронные письма сотрудников предвыборной кампании кандидата в президенты США Джо Байдена в 2020 году. В 2024 году Великобритания и США ввели санкции в отношении лиц, связанных с APT31.
Предполагаемый китайский взлом вызвал также возмущение в Брюсселе, среди высшего руководства ЕС и в штаб-квартире НАТО.
— Европейский союз и его государства-члены вместе с международными партнерами выражают солидарность с Чехией в связи с вредоносной киберкампанией, направленной против ее Министерства иностранных дел. Мы призываем все государства, включая Китай, воздерживаться от подобного поведения, уважать международное право и придерживаться норм и принципов ООН, в том числе касающихся критической инфраструктуры, — заявила в своем заявлении главный дипломат ЕС Кая Каллас.
В текущем месяце парламентарии ОДКБ обсудили меры по борьбе с нарко- и киберпреступностью. Делегация Парламента РК во главе с председателем Мажилиса Ерланом Кошановым приняла участие в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, которое прошло в столице Кыргызстана.