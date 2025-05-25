Несколько человек, в том числе дети, пострадали от возгорания авто в Павлодаре

По данным ДЧС Павлодарской области, сообщение поступило в 21:37. Машина загорелась на дороге по улице Олжабай батыра.

- Прибывшие на вызов пожарные оперативно ликвидировали горение, не допустив взрыва. Также медработниками скорой помощи и бригадой ЦМК ДЧС была оказана экстренная медицинская помощь 5 пострадавшим, в том числе двоим детям. Бригада по оказанию экстренной медицинской помощи ЦМК ДЧС на месте осмотрели женщину и водителя с ожогами, оказали им помощь и доставили пострадавшего водителя в больницу, - сообщили в ДЧС Павлодарской области.

Фото: ДЧС Павлодарской области

Отмечается, семейная пара с двумя детьми в итоге госпитализирована. По информации павлодарской первой городской больницы, к ним поступила 33-летняя женщина, которая получила термический ожог тела 3 степени. На данный момент она находится в реанимации. Осмотрели также 34-летнего мужчину с ожогами кисти 1-2 степени, отправлен на амбулаторное лечение.

Фото: ДЧС Павлодарской области

Также в детскую областную больницу направлены две девочки.

- Девочка, 2023 года рождения. Диагноз: термический ожог пламенем лица, обеих кистей, поясничной области I–II степени, площадь поражения – 18%. Госпитализирована в травматологическое отделение. Девочка, 2016 года рождения. Диагноз: термический ожог пламенем лица, обеих кистей, правой голени I–II–III степени, площадь поражения – 7%. Госпитализирована в травматологическое отделение. На сегодняшний день состояние стабильное, получают лечение, - сообщили в пресс-службе павлодарской детской областной больницы.

Напомним, ранее стала известна причина пожара в Баянальском районе. По информации специалиста, птица села на линии электропередач, воспламенилась и упала на землю.