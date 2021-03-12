ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Несколько водохранилищ построят в Туркестане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

ГКП «Туркестан-Су» обеспечивает город Туркестан питьевой водой путем подачи воды из двух водохранилищ мощностью 1500 куб. метров и 3000 куб. метров. В прошлом году был разработан план по прокладке водопровода к объектам и жилым домам на территории города. Ведется строительство нескольких запланированных водохранилищ. В феврале началось строительство водохранилища вместимостью 5000 куб. метров и двух водохранилищ вместимостью 10000 и 20000 куб. метров в населенном пункте Енбекши Дихан.

Кроме того, в прошлом году приступили к строительству двух водохранилищ мощностью 8000 куб. метров с целью обеспечения бесперебойной питьевой водой строящихся многоэтажных жилых домов и государственных учреждений, расположенных в микрорайоне Яссы и административно-деловом центре города. Объекты планируется сдать в эксплуатацию в июне этого года.

По данным ГКП «Туркестан-су», от источника Миргалимсай до двух водохранилищ в селе Енбекши Дихан проложена водопроводная система. После завершения строительства водохранилищ город будет полностью обеспечен водой.