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    19:36, 11 Март 2021 | GMT +6

    Несколько водохранилищ построят в Туркестане

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Несколько водохранилищ построят в Туркестане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    ГКП «Туркестан-Су» обеспечивает город Туркестан питьевой водой путем подачи воды из двух водохранилищ мощностью 1500 куб. метров и 3000 куб. метров. В прошлом году был разработан план по прокладке водопровода к объектам и жилым домам на территории города. Ведется строительство нескольких запланированных водохранилищ. В феврале началось строительство водохранилища вместимостью 5000 куб. метров и двух водохранилищ вместимостью 10000 и 20000 куб. метров в населенном пункте Енбекши Дихан.

    Кроме того, в прошлом году приступили к строительству двух водохранилищ мощностью 8000 куб. метров с целью обеспечения бесперебойной питьевой водой строящихся многоэтажных жилых домов и государственных учреждений, расположенных в микрорайоне Яссы и административно-деловом центре города. Объекты планируется сдать в эксплуатацию в июне этого года.

    По данным ГКП «Туркестан-су», от источника Миргалимсай до двух водохранилищ в селе Енбекши Дихан проложена водопроводная система. После завершения строительства водохранилищ город будет полностью обеспечен водой.


    Теги:
    Туркестанская область Строительство
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