РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:20, 04 Март 2022 | GMT +6

    Несколько управлений акимата Алматы реорганизуют и переименуют

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель аппарата акима Алматы Асат Нурпеисов на сессии маслихата предложил реорганизовать и переименовать несколько управлений акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях обеспечения государственного контроля за соблюдением в организациях трудового законодательства, защиты прав и свобод работников, включая право на безопасные условия труда, предлагается реорганизовать управление социального благосостояния путем выделения из него управления трудовой инспекции. Также предлагается переименование управления креативных индустрий в управление молодежной политики с передачей вышеуказанных функций управления общественного развития. При этом функционал по развитию креативных индустрий будет передан в управление предпринимательства и инвестиций», - сказал спикер.

    Он также добавил, для повышения эффективности бюджетного планирования и экономического развития проектом предусмотрена реорганизация департамента стратегии и бюджета путем его разделения на финансовый департамент и экономический департамент.

    «Проект предполагает переименование управления энергоэффективности и инфраструктурного развития в управление энергетики и водоснабжения, управления жилищной политики в управление развития коммунальной инфраструктуры, управления зеленой экономики в управление экологии и окружающей среды, управления комфортной городской среды в управление строительства, управления общественного здоровья в управление общественного здравоохранения», - заявил Асат Нурпеисов.

    В ходе сессии все депутаты проголосовали положительно, воздержавшихся не было. Проект схемы управления предлагается реализовать с 1 июня 2022 года.

    Теги:
    Маслихат Акимат Общество Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:42
    Опасные женские привычки, о которых стоит забыть, чтобы быстро не состариться
    Сегодня, 11:24
    «Канело» в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!