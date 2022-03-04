Несколько управлений акимата Алматы реорганизуют и переименуют

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель аппарата акима Алматы Асат Нурпеисов на сессии маслихата предложил реорганизовать и переименовать несколько управлений акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения государственного контроля за соблюдением в организациях трудового законодательства, защиты прав и свобод работников, включая право на безопасные условия труда, предлагается реорганизовать управление социального благосостояния путем выделения из него управления трудовой инспекции. Также предлагается переименование управления креативных индустрий в управление молодежной политики с передачей вышеуказанных функций управления общественного развития. При этом функционал по развитию креативных индустрий будет передан в управление предпринимательства и инвестиций», - сказал спикер.

Он также добавил, для повышения эффективности бюджетного планирования и экономического развития проектом предусмотрена реорганизация департамента стратегии и бюджета путем его разделения на финансовый департамент и экономический департамент.

«Проект предполагает переименование управления энергоэффективности и инфраструктурного развития в управление энергетики и водоснабжения, управления жилищной политики в управление развития коммунальной инфраструктуры, управления зеленой экономики в управление экологии и окружающей среды, управления комфортной городской среды в управление строительства, управления общественного здоровья в управление общественного здравоохранения», - заявил Асат Нурпеисов.

В ходе сессии все депутаты проголосовали положительно, воздержавшихся не было. Проект схемы управления предлагается реализовать с 1 июня 2022 года.