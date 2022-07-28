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Несколько сел и округов планируют переименовать в Алматинской области
28 Июля 2022 13:05

Несколько сел и округов планируют переименовать в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - На публичное обсуждение вынесено постановление акимата и маслихата Алматинской области о переименовании некоторых административно-территориальных единиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению, предлагается переименовать следующие села и сельские округа Алматинской области:

сельский округ Энергетический Илийского района в сельский округ Өтеген батыр;

сельский округ Чапаевский и село Чапаева Илийского района в сельский округ Байкент и в село Байкент;

сельский округ Междуреченский и село Междуреченск Илийского района в сельский округ Ақсай и в село Ақсай;

село Покровка Энергетического сельского округа Илийского района в село Кенен Әзірбаев;

село Комсомол КазЦИКского сельского округа Илийского района в село Жайнақ;

село Кызыл Ту-4 Панфиловского сельского округа Талгарского района в село Жібек жолы.

Совместное постановление акима Алматинской области и решение областного маслихата размещено на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 августа.

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