РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:35, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Неразорвавшийся боеприпас нашли в степи близ Актау

    В районе, прилегающем к военному полигону в городе Актау, местными жителями был обнаружен предмет, предположительно являющийся неразорвавшимся боеприпасом, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Актауского гарнизона.

    Фото: lada.kz

    По информации военных, на место незамедлительно направлена инженерно-сапёрная группа Вооруженных сил РК.

    Специалисты провели обследование территории и выполнили комплекс мероприятий по локализации и безопасному уничтожению обнаруженного предмета.

    — Ситуация находится под контролем. Угрозы для населения нет. Обращаем особое внимание граждан на необходимость строгого соблюдения мер безопасности: при обнаружении подозрительных предметов категорически запрещается прикасаться к ним, перемещать или предпринимать какие-либо самостоятельные действия. О находке следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы или экстренные службы, — отметили в ведомстве.

    Напомним, 26 марта 2026 года на территории Западно-Казахстанской области был обнаружен беспилотный летательный аппарат. 29 марта на территории Атырауской области нашли части БПЛА.

    Теги:
    Вооружение Казахстана Военные Армия Регионы Казахстана Актау Мангистауская область
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают