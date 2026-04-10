Неразорвавшийся боеприпас нашли в степи близ Актау

По информации военных, на место незамедлительно направлена инженерно-сапёрная группа Вооруженных сил РК.

Специалисты провели обследование территории и выполнили комплекс мероприятий по локализации и безопасному уничтожению обнаруженного предмета.

— Ситуация находится под контролем. Угрозы для населения нет. Обращаем особое внимание граждан на необходимость строгого соблюдения мер безопасности: при обнаружении подозрительных предметов категорически запрещается прикасаться к ним, перемещать или предпринимать какие-либо самостоятельные действия. О находке следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы или экстренные службы, — отметили в ведомстве.

Напомним, 26 марта 2026 года на территории Западно-Казахстанской области был обнаружен беспилотный летательный аппарат. 29 марта на территории Атырауской области нашли части БПЛА.