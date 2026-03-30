Обломки, похожие на части беспилотника, обнаружены в Атырауской области

По предварительной информации, 27 марта жители услышали громкий звук, после чего аппарат упал на землю и загорелся.

По словам местных жителей, сразу после падения возник пожар, а затем на месте происшествия были найдены обгоревшие фрагменты. Они похожи на обломки беспилотного летательного аппарата.

— Департамент полиции Атырауской области совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия в связи с обнаружением предметов, похожих на обломки беспилотного летательного аппарата. Объект был обнаружен за пределами населенного пункта. Все обстоятельства происшествия выясняются, — сообщили в пресс-службе департамента полиции.

В настоящее время неизвестно, откуда прибыл этот объект и что именно произошло.

Напомрим, три дня назад на территории Западно-Казахстанской области также был обнаружен беспилотный летательный аппарат.