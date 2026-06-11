Непристегнутый ремень и нарушение тишины: в МВД рассказали, какие штрафы спишут по амнистии

Заместитель министра внутренних дел РК Санжар Адилов на брифинге в Сенате рассказал, какие административные штрафы спишут казахстанцам в рамках амнистии, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, значительная часть таких правонарушений касается сферы безопасности дорожного движения.

— Большая часть — это опять-таки касается нарушений дорожно-транспортной безопасности. Это управление без ремня, управление при нарушении разметки, большая часть дорожно-транспортной безопасности, те, которые не касаются превышения скорости, — сообщил Адилов.

Кроме того, под действие административной амнистии подпадут штрафы за нарушение тишины и правил благоустройства.

Напомним, Сенат одобрил закон «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции РК», а также сопутствующие ему поправки.

Законом впервые в истории независимого Казахстана наряду с уголовной амнистией предусматривается проведение административной амнистии.

Граждане РК, субъекты предпринимательства, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты и юридические консультанты будут освобождены от административного взыскания в виде административного штрафа за административные правонарушения, который не был исполнен на дату введения закона в действие, либо от его неисполненной части.