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    Непристегнутый ремень и нарушение тишины: в МВД рассказали, какие штрафы спишут по амнистии

    Заместитель министра внутренних дел РК Санжар Адилов на брифинге в Сенате рассказал, какие административные штрафы спишут казахстанцам в рамках амнистии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Непристегнутый ремень и нарушение тишины: в МВД рассказали, какие штрафы спишут по амнистии
    Фото: Freepik

    По его словам, значительная часть таких правонарушений касается сферы безопасности дорожного движения.

    — Большая часть — это опять-таки касается нарушений дорожно-транспортной безопасности. Это управление без ремня, управление при нарушении разметки, большая часть дорожно-транспортной безопасности, те, которые не касаются превышения скорости, — сообщил Адилов.

    Кроме того, под действие административной амнистии подпадут штрафы за нарушение тишины и правил благоустройства.

    Напомним, Сенат одобрил закон «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции РК», а также сопутствующие ему поправки.

    Законом впервые в истории независимого Казахстана наряду с уголовной амнистией предусматривается проведение административной амнистии.

    Граждане РК, субъекты предпринимательства, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты и юридические консультанты будут освобождены от административного взыскания в виде административного штрафа за административные правонарушения, который не был исполнен на дату введения закона в действие, либо от его неисполненной части.

    МВД РК Дороги Сенат Амнистия Штрафы Водители Безопасность
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор