Непогода влияет на движение: где в Казахстане закрыты и открыты трассы
В ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий вводятся ограничения и закрытие движения на республиканских и областных автодорогах, передает корреспондент агентства Kazinform.
В Восточном Казахстане по состоянию на 18:00 закрыто движение для всех видов автотранспорта на ряде направлений. По информации ВКО филиала ТОО «КАЖсервис», запрет на выезд действует на участках республиканского значения:
- «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» — участок 1013–1062 км — от границы области Абай до поворота на село Алмасай;
- «Усть-Каменогорск — Риддер — граница РФ» — участок 15–105 км — от поселка Белоусовка до города Риддер;
- «Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» — участок 7–166 км — от села Ушановское до города Алтай.
Также закрыто движение на двух автодорогах областного значения:
- «Дмитриевка — Бородулиха — Шемонаиха» — участок 72–80 км — от границы ВКО и области Абай до примыкания дороги на шахту «Артемьевская»;
- «Усть-Каменогорск — Горная Ульбинка — Северное» — участок 45–60 км — от села Феклистовка до села Северное.
Кроме того, действуют ограничения для грузового автотранспорта с прицепами и полуприцепами, а также пассажирских автобусов. Причины — сильная метель, гололед и ограниченная видимость.
Для этих категорий транспорта движение ограничено на следующих республиканских трассах:
- «Усть-Каменогорск — Семей» — участок 10–103 км — от села Герасимовка до границы области Абай;
- «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» — участок 1104–1191 км — от посёлка Глубокое до города Шемонаиха;
- «Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» — участок 166–250 км, от города Алтай до села Улкен-Нарын.
Также ограничения для этих видов транспорта введены на областной дороге «Шемонаиха — Секисовка» — участок 0–56 км, сообщили в Департаменте ЧС по ВКО.
В то же время на юге страны дорожная обстановка постепенно стабилизируется. С 16:00 движение открыто для легкового автотранспорта на участках республиканской автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР»:
- в Жамбылской области — 534–593 км — от поселка Айша-Биби до границы Туркестанской области;
- в Туркестанской области — 593–654 км — от границы Жамбылской области до села Машат.
Дорожные службы продолжают мониторинг ситуации. Водителей просят учитывать действующие ограничения, планировать маршруты с учетом погодных условий и уточнять актуальную информацию круглосуточно по номеру 1403.
Ранее сообщалось, что четырехполосное движение открыли по автодороге «Курты — Конаев».