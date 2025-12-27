Непогода влияет на движение: где в Казахстане закрыты и открыты трассы

В Восточном Казахстане по состоянию на 18:00 закрыто движение для всех видов автотранспорта на ряде направлений. По информации ВКО филиала ТОО «КАЖсервис», запрет на выезд действует на участках республиканского значения:

«Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» — участок 1013–1062 км — от границы области Абай до поворота на село Алмасай;

«Усть-Каменогорск — Риддер — граница РФ» — участок 15–105 км — от поселка Белоусовка до города Риддер;

«Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» — участок 7–166 км — от села Ушановское до города Алтай.

Также закрыто движение на двух автодорогах областного значения:

«Дмитриевка — Бородулиха — Шемонаиха» — участок 72–80 км — от границы ВКО и области Абай до примыкания дороги на шахту «Артемьевская»;

«Усть-Каменогорск — Горная Ульбинка — Северное» — участок 45–60 км — от села Феклистовка до села Северное.

Кроме того, действуют ограничения для грузового автотранспорта с прицепами и полуприцепами, а также пассажирских автобусов. Причины — сильная метель, гололед и ограниченная видимость.

Для этих категорий транспорта движение ограничено на следующих республиканских трассах:

«Усть-Каменогорск — Семей» — участок 10–103 км — от села Герасимовка до границы области Абай;

«Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» — участок 1104–1191 км — от посёлка Глубокое до города Шемонаиха;

«Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» — участок 166–250 км, от города Алтай до села Улкен-Нарын.

Также ограничения для этих видов транспорта введены на областной дороге «Шемонаиха — Секисовка» — участок 0–56 км, сообщили в Департаменте ЧС по ВКО.

В то же время на юге страны дорожная обстановка постепенно стабилизируется. С 16:00 движение открыто для легкового автотранспорта на участках республиканской автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР»:

в Жамбылской области — 534–593 км — от поселка Айша-Биби до границы Туркестанской области;

в Туркестанской области — 593–654 км — от границы Жамбылской области до села Машат.

Дорожные службы продолжают мониторинг ситуации. Водителей просят учитывать действующие ограничения, планировать маршруты с учетом погодных условий и уточнять актуальную информацию круглосуточно по номеру 1403.

Ранее сообщалось, что четырехполосное движение открыли по автодороге «Курты — Конаев».