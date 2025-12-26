Четырехполосное движение открыли по автодороге «Курты — Конаев»

Сегодня в Алматинской области состоялось официальное открытие автомобильной дороги республиканского значения «Курты — Конаев». Дорога является частью международного транспортного коридора «Центр — Юг» по направлению «Астана — Караганда — Балхаш — Алматы».

Как сообщили в нацкомпании «ҚазАвтоЖол», на участке протяженностью 67 км открыто движение по четырем полосам, что позволит повысить пропускную способность и безопасность проезда, сократить время в пути и улучшить транспортную связанность крупнейшей агломерации страны с центральными регионами.

Финансирование проекта осуществляется за счет средств Европейского банка реконструкции и развития.

В рамках проекта выполнено строительство четырех мостовых сооружений, одной транспортной развязки, одного путепровода в составе развязки, пяти разворотных площадок и 61 водопропускной трубы. На объекте задействованы 305 специалистов и 104 единицы строительной техники.

Как отметили в нацкомпании, для Алматинской области данный проект имеет важное значение, поскольку напрямую влияет на рост пассажиро- и грузооборота, а также укрепляет транзитный потенциал региона. Дорога «Курты — Конаев» далее соединяется с трассой «Конаев — Алматы».

Напомним, работы по реконструкции этой дороги, а именно расширению существующей двухполосной трассы до четырех полос, начались в 2020 году.