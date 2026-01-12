Непогода в Стамбуле: отменены занятия и десятки авиарейсов

Стамбул накрыл сильный снегопад, из-за которого в городе на один день отменили занятия в школах и ограничили работу общественного транспорта. О решении сообщил офис губернатора мегаполиса, сославшись на ухудшение погодных условий и прогнозы синоптиков.

❄️ İstanbul’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı



🌨️ Kar yağışı, kentin kuzey ve batı bölgeleri ile yüksek kesimlerinde etkili oluyor https://t.co/UwrVi0wUhO pic.twitter.com/JFWfc0Z5Pk — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 12, 2026

По данным метеослужб, сегодня температура воздуха снизилась на 4-9 градусов и не превысит +6 °C. Ожидается северный ветер с порывами до 50-70 км/ч, а в прибрежных районах возможно формирование устойчивого снежного покрова. В связи с этим учебный процесс в школах приостановлен на один день.

Серьезные изменения затронули и авиасообщение. Национальный авиаперевозчик Turkish Airlines отменила 54 рейса из Стамбульского международного аэропорта, AJet — 24 рейса из аэропорта Сабихи Гёкчен, еще 46 рейсов отменил лоукостер Pegasus.

В целом метеорологи объявили желтый уровень погодной опасности сразу в 54 провинциях Турции.

