РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:38, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Непогода в Стамбуле: отменены занятия и десятки авиарейсов

    Мощный снегопад и штормовой ветер привели к перебоям в работе транспорта и авиации крупнейшего города Турции, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

    Непогода в Стамбуле: отменены занятия и десятки авиарейсов
    Фото: Anadolu

    Стамбул накрыл сильный снегопад, из-за которого в городе на один день отменили занятия в школах и ограничили работу общественного транспорта. О решении сообщил офис губернатора мегаполиса, сославшись на ухудшение погодных условий и прогнозы синоптиков.

    По данным метеослужб, сегодня температура воздуха снизилась на 4-9 градусов и не превысит +6 °C. Ожидается северный ветер с порывами до 50-70 км/ч, а в прибрежных районах возможно формирование устойчивого снежного покрова. В связи с этим учебный процесс в школах приостановлен на один день.

    Серьезные изменения затронули и авиасообщение. Национальный авиаперевозчик Turkish Airlines отменила 54 рейса из Стамбульского международного аэропорта, AJet — 24 рейса из аэропорта Сабихи Гёкчен, еще 46 рейсов отменил лоукостер Pegasus.

    В целом метеорологи объявили желтый уровень погодной опасности сразу в 54 провинциях Турции.

    Ранее мы писали о том, что непогода в Стамбуле несет негативные последствия для горожан и гостей мегаполиса.

    Теги:
    Турция Мировые новости Непогода
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Сейчас читают