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Непогода в Европе: на севере - метели, на юге - наводнения

13 Декабря 2022, 05:55
Непогода в Европе: на севере - метели, на юге - наводнения

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Великобритания пострадала от снегопадов и холодов, что обернулось транспортными проблемами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

В некоторых районах Соединенного Королевства температура воздуха упала до минус 10 градусов по Цельсию. Метеослужба выпустила предупреждения о снеге, тумане и морозе на юго-востоке и юго-западе Англии, а также на севере Шотландии. Лондонский аэропорт Станстед предупредил о перебоях в работе.

Обильные снегопады прошли на территории Польши, что осложнило автомобильное и железнодорожное сообщение. Многие автобусы и поезда задерживались. Полиция сообщила об увеличении количества дорожно-транспортных происшествий. По прогнозам синоптиков, после снегопадов страну охватят морозы. Температура опустится до минус 10-15 градусов по Цельсию. Ночью до 20 градусов ниже нуля.

Сильные метели пришли и в Эстонию. Синоптики передали штормовое предупреждение второго уровня, что означает чрезвычайные погодные условия. Утром в понедельник из-за снегопада, ветра и ледяных дождей без электричества оставались свыше 10 000 домохозяйств. Дорожное движение затруднено. В аэропортах отменяются авиарейсы.

Тем временем Босния и Хорватия страдают от наводнений, вызванных дождями. Затоплены десятки домов и дорог. Власти не исключают возможность эвакуации, если осадки не прекратятся. В Боснии в результате схода оползня, недалеко от города погиб по меньшей мере один человек.

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