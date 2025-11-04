Непогода накроет несколько регионов Казахстана: водителей предупредили о гололеде

В Астане 3–4 ноября синоптики прогнозируют снег, низовую метель и гололед. Ночью 4 ноября температура опустится до –8…–10 °C. Ветер юго-восточный с переходом на северный, порывы — до 20 м/с.

ДЧС предупредил жителей и попросил водителей учитывать ухудшение дорожных условий.

В Алматы городские службы переходят на усиленный режим работы — в городе ожидают осадки и возможное образование гололедицы.

С 3:00 до 20:00 4 ноября возможно будет дождь (до 6 мм) с переходом в гололед.

В этой связи власти мегаполиса просят водителей заранее переобуться в зиму, снизить скорость и избегать резких маневров. Пешеходам советуют быть осторожнее на тротуарах и лестницах.

В Акмолинской области может пойти мокрый снег, гололед и возможны частые перепады температур. При понижении температуры до минусовых значений на дорогах может образоваться гололед.

Спасатели попросили водителей заранее планировать поездки и при возможности отказаться от дальних выездов. В ДЧС предупреждают, что при сильном ухудшении ситуации возможно ограничение движения.

— Просим Вас воздержаться от дальних поездок, заранее планировать маршрут и смотреть прогноз погоды, — обратился к акмолинцам Директор акмолинского филиала ТОО «КАЖсервис» Нияз Садыков.

В Павлодарской области в течение ноября синоптики не исключают гололёд, мокрый снег, метели и усиление ветра. По данным «Казгидромета», возможны локальные сильные снегопады. Ночью температура будет в среднем –8…–13°, днём — около 0°, позже до –5°.

— На протяжении всего месяца периодически будет где-то одна-две метеостанции — это сильный снег, потому что там концентрируются эти осадки, только трудно сказать в каком месте они будут, — пояснила начальник отдела метеопрогнозов павлодарского филиала РГП «Казгидромет» Ирина Анохина.

Напомним, днем 3 ноября самолет, летевший в Костанай, вернулся из-за непогоды в аэропорт Астаны. Из-за ухудшения погоды на взлетно-посадочной полосе пришлось проводить работы по очистке от снега.