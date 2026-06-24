Непогода накроет Казахстан: объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану на 25 июня, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане 25 июня утром и днем ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, град, на севере, востоке области сильный дождь, шквал. Ветер западный, юго-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке области Улытау ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал, в центре области небольшой дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал, на востоке области временами сильный дождь. Ветер западный, северо-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, в горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза, днем в центре области небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, западе, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем на востоке области небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер западный на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере области чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере области град, шквал. Ветер западный днем на западе, юге области. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный, южный на западе, севере, юге области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере, в центре области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на западе, севере, в центре области 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, юго-западе, в центре области порывы 23-28 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер западный, северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза, град. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал, днем дождь, гроза, на севере, юге области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, днем град. Ночью и утром на севере, востоке, в центре области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный днем на юге, востоке области порывы 15 м/с. В южной половине области сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с. На севере, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере области чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ночью на западе области ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный в горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.