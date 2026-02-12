РУ
    22:43, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Непогода на дорогах ВКО: сопровождение колонн и помощь иностранным водителям

    В Восточнои Казахстане из-за непогоды полиция сопровождает транспорт на сложных участках автодорог, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Непогода на дорогах ВКО
    Кадр из видео

    Сильный ветер, гололёд и ограниченная видимость осложнили ситуацию на трассе Усть-Каменогорск — Алматы. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций сотрудники департамента полиции организовали движение транспорта организованными колоннами. За сегодняшний день под контролем патрульных экипажей безопасно проведено около 200 автомобилей.

    Работа ведётся в усиленном режиме, задействованы дополнительные наряды, обеспечено взаимодействие с экстренными службами.

    Тем временем на 20-м километре автодороги республиканского значения Усть-Каменогорск — Риддер произошёл инцидент с участием иностранного грузового автомобиля. Водитель не справился с управлением и съехал на обочину.

    Сотрудники ВКО филиала ТОО «Кажсервис» оперативно прибыли на место и с помощью специализированной техники отбуксировали фуру, обеспечив безопасность движения на участке.

    — Благодаря слаженным и профессиональным действиям дорожных бригад движение было своевременно восстановлено. Иностранные граждане выразили искреннюю благодарность за помощь и поддержку, — отметил заместитель директора ВКО филиала «Казавтожол» Адилет Жампеисов.

    В ведомстве напоминают водителям о необходимости учитывать погодные условия, соблюдать скоростной режим и по возможности воздержаться от дальних поездок.

    Ранее сообщалось, что колонну из 170 автомобилей сопроводили из Семея в Усть-Каменогорск.

    ВКО Восточно-Казахстанская область Трассы Непогода
    Руслан Мухамедьяров
    Руслан Мухамедьяров
    Автор
