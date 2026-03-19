Неосвоенные сельхозземли вернули в госсобственность в Кызылординской области

Департаментом по управлению земельными ресурсами Кызылординской области КУЗР МСХ РК проведена внеплановая проверка в отношении сельхозпроизводителя.

По результатам проверки установлено, что в Сырдарьинском районе земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 129 га, предоставленные для ведения крестьянского хозяйства, не использовались по назначению и не осваивались.

В целях устранения выявленных нарушений землепользователю было выдано предписание. Однако в установленный срок требования предписания исполнены не были.

ДУЗР направил в специализированный межрайонный экономический суд Кызылординской области исковое заявление о принудительном изъятии указанных земельных участков.

Решением суда исковые требования департамента удовлетворены в полном объеме, участки возвращены в государственную собственность.

