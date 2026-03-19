Неосвоенные сельхозземли вернули в госсобственность в Кызылординской области
В Кызылординской области участки сельхозназначения возвращены в государственную собственность, передает агентство Kazinform со ссылкой на МСХ РК.
Департаментом по управлению земельными ресурсами Кызылординской области КУЗР МСХ РК проведена внеплановая проверка в отношении сельхозпроизводителя.
По результатам проверки установлено, что в Сырдарьинском районе земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 129 га, предоставленные для ведения крестьянского хозяйства, не использовались по назначению и не осваивались.
В целях устранения выявленных нарушений землепользователю было выдано предписание. Однако в установленный срок требования предписания исполнены не были.
ДУЗР направил в специализированный межрайонный экономический суд Кызылординской области исковое заявление о принудительном изъятии указанных земельных участков.
Решением суда исковые требования департамента удовлетворены в полном объеме, участки возвращены в государственную собственность.
Ранее незаконно выданные земли вернули в госсобственность в Туркестанской области.