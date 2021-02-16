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    17:48, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Неосвоение антикризисных средств наблюдается в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполнение бюджета столицы осуществляется с существенными недостатками. Об этом сообщил председатель Ревизионной комиссии по городу Нур-Султану Иманжусуп Акпомбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ревизионной комиссией на постоянной основе ведется мониторинг исполнения бюджета в столице. Анализ показал, что исполнение бюджета столицы осуществляется с существенными недостатками. Так, в расходной части бюджета наблюдается высокий уровень неисполнения бюджета относительно прошлого года - 7,2 млрд тенге, в прошлом году 2,6 млрд тенге», - сказал Иманжусуп Акпомбаев на заседании постоянной комиссии по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства маслихата города Нур-Султана.

    Основная часть неосвоения бюджетных средств, по его словам, допущена управлением строительства, в ходе исполнения бюджета которым не выявлены риски и не приняты меры по освоению бюджетных средств в сумме 6 283,1 млн тенге. В том числе по антикризисным средствам - 3 955,3 млн тенге.

    «Кроме того, исполнение сложилось со значительными остатками бюджетных средств по состоянию на 31 декабря (2020 года) в сумме 43 196 млн тенге, увеличившись по сравнению с началом года на 4 964 млн тенге, это в 8,7 раза», - добавил Иманжусуп Акпомбаев.


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    Маслихат Астана Экономика
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