Необоснованное завышение цен на гречку, сахар и соль выявили в ВКО
В Восточно-Казахстанской области выявили посредников, необоснованно завышавших цены на социально значимые продовольственные товары, передает Kazinform.
Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель Департамента торговли и защиты прав потребителей по ВКО Асхат Сагидолдин.
По его словам, нарушения удалось установить в ходе анализа электронных счетов-фактур.
— Один из предпринимателей перепродавал гречневую крупу, сахар и соль другой компании, которой сам же управлял. В результате стоимость товаров увеличивалась в несколько раз. Торговая надбавка на гречневую крупу достигла 127 процентов, на сахар — 45, на йодированную соль — 41 процент, — рассказал Асхат Сагидолдин.
В соответствии с законодательством торговая надбавка на социально значимые продовольственные товары не должна превышать 15%.
Предпринимателя привлекли к административной ответственности, а посредника исключили из цепочки поставок.
С начала года в регионе для выявления незаконных посреднических схем провели 32 заседания комиссии. По их итогам к ответственности привлекли десятки предпринимателей.
Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области в отношении предпринимателей, повысивших цены на продукты питания, возбудили 81 административное дело.