81 административное дело возбудили в ВКО за необоснованное повышение цен на продукты

С начала 2026 года в Восточно-Казахстанской области возбуждено 81 административное дело в отношении предпринимателей, допустивших необоснованное повышение цен на социально значимые продовольственные товары, передает Kazinform.

По данным управления предпринимательства и промышленности ВКО, в регионе функционируют 46 социальных торговых объектов, в том числе 21 социальный павильон и 25 магазинов-партнеров. В ближайшее время планируется открытие социальных мини-маркетов.

Как отметил руководитель управления Исатай Ансат, в области на постоянной основе проводится мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары.

— С начала года в отношении предпринимателей, нарушивших требования законодательства, возбуждено 81 административное дело. Общая сумма наложенных штрафов превысила один миллион тенге. Сегодня жители региона могут приобрести по доступным ценам 11 социально значимых продуктов, включая сахар, подсолнечное масло, гречневую крупу, рис, макаронные изделия, соль, картофель, морковь, лук, капусту и говядину, — сообщил он.

Для сдерживания цен в регионе также регулярно проводят сельскохозяйственные ярмарки, где продукция реализуется напрямую от производителей без посредников.

С начала года в области организовано около 300 ярмарок. За это время жители приобрели местную сельхозпродукцию на общую сумму 1,4 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что рост цен на социально значимые продукты замедлился в четыре раза в Казахстане.