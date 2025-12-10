Необоснованные расходы на 1,5 трлн тенге предотвратил онлайн-бюджетный мониторинг в Казахстане
В Казахстане онлайн-бюджетный мониторинг позволил остановить необоснованное планирование бюджетных средств на 2026–2028 годы еще до утверждения бюджета и начала государственных закупок, передает корреспондент агентства Kazinform.
Институт онлайн-бюджетного мониторинга выявил и пресек завышенное планирование средств. Об этом сообщил председатель Комитета внутреннего госаудита Ержан Мынжасаров.
— Учитывая поручения Главы государства по цифровой трансформации, основной акцент направлен на внедрение превентивных инструментов, позволяющих дистанционно выявлять риски и повышать результативность использования бюджетных средств, — сказал спикер на пресс-конференции в СЦК.
Кроме того, дистанционный мониторинг платежей и цифровые меры реагирования помогли пресечь мошеннические схемы при выплате заработных плат в социальной сфере на сумму 1,4 млрд тенге.
Как сообщалось ранее, Правительство Казахстана намерено урезать социальные расходы.