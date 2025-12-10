Необоснованные расходы на 1,5 трлн тенге предотвратил онлайн-бюджетный мониторинг в Казахстане

Институт онлайн-бюджетного мониторинга выявил и пресек завышенное планирование средств. Об этом сообщил председатель Комитета внутреннего госаудита Ержан Мынжасаров.

— Учитывая поручения Главы государства по цифровой трансформации, основной акцент направлен на внедрение превентивных инструментов, позволяющих дистанционно выявлять риски и повышать результативность использования бюджетных средств, — сказал спикер на пресс-конференции в СЦК.

Кроме того, дистанционный мониторинг платежей и цифровые меры реагирования помогли пресечь мошеннические схемы при выплате заработных плат в социальной сфере на сумму 1,4 млрд тенге.

