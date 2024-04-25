Необходимость проведения заседания сессии АНК объяснил Президент Казахстана

Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Сегодня весь мир вступил в эпоху катаклизмов и Казахстан не является исключением. Во многих регионах нашей страны происходят беспрецедентные паводки. Самая главная для нас задача – обеспечение безопасности граждан. Для этого Правительство принимает все необходимые меры, выделены соответствующие средства. Свою помощь оказывают крупные компании и представители бизнеса. Я уже говорил, что сейчас приоритетной задачей, стоящей передо мной как Президентом, является восстановление поврежденных природной стихией домов, возвращение пострадавших граждан к нормальной жизни. Поэтому мною дано конкретное поручение сократить ранее запланированные в стране международные мероприятия, - сказал Глава государства.

Президент напомнил, что Международный форум Астана в текущем году не состоится. Конечно, это нужный и важный для нас форум, но его все же можно отложить.