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    11:21, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Необходимость проведения заседания сессии АНК объяснил Президент Казахстана

    АНК Президент
    Фото: Акорда

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Сегодня весь мир вступил в эпоху катаклизмов и Казахстан не является исключением. Во многих регионах нашей страны происходят беспрецедентные паводки. Самая главная для нас задача – обеспечение безопасности граждан. Для этого Правительство принимает все необходимые меры, выделены соответствующие средства. Свою помощь оказывают крупные компании и представители бизнеса. Я уже говорил, что сейчас приоритетной задачей, стоящей передо мной как Президентом, является восстановление поврежденных природной стихией домов, возвращение пострадавших граждан к нормальной жизни. Поэтому мною дано конкретное поручение сократить ранее запланированные в стране международные мероприятия, - сказал Глава государства.

    Президент напомнил, что Международный форум Астана в текущем году не состоится. Конечно, это нужный и важный для нас форум, но его все же можно отложить.

    - Другое дело – встречи и мероприятия, которые имеют первостепенное значение для благополучия страны. Сессии Ассамблеи всегда проводились в преддверии Дня единства. Сегодняшняя сессия проходит на фоне сложной ситуации. Но эта встреча необходима нам именно в данный момент, поскольку обстоятельства подтверждают непреходящую актуальность наших главных ценностей – единства и солидарности, - подчеркнул К. Токаев.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Наводнение АНК Токаев Касым-Жомарт Общество Паводки в Казахстане Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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