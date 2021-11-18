Необходимость перемен в кадровой политике МИД отметил Президент Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наша дипломатическая служба нуждается в хорошей встряске, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РК. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Наша дипломатическая служба нуждается в хорошей встряске. Уход квалифицированных специалистов из Министерства иностранных дел ослабляет его кадровый потенциал, становится серьезным вызовом. Я не понаслышке знаю, что МИД относится к числу наиболее консервативных структур», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил, что с одной стороны, в этом есть положительная сторона в плане сохранения традиций, формирования узкой группы профессиональных дипломатов.
С другой стороны, множество образованных, толковых молодых людей, которые хотят служить своей стране, сталкиваются с непреодолимой стеной при трудоустройстве в Министерство.
«Необходимо исправить эту ситуацию. Время требует кардинальных перемен в кадровой политике. Дипломатической службе нужны, прежде всего, эрудированные, открытые, патриотично настроенные профессионалы. Наши дипломаты, представляющие Казахстан за рубежом, должны владеть не только иностранными языками, но, прежде всего, государственным языком», - добавил Касым-Жомарт Токаев.
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