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Необходимость перемен в кадровой политике МИД отметил Президент Казахстана

18 Ноября 2021 16:28
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Необходимость перемен в кадровой политике МИД отметил Президент Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наша дипломатическая служба нуждается в хорошей встряске, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РК. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Наша дипломатическая служба нуждается в хорошей встряске. Уход квалифицированных специалистов из Министерства иностранных дел ослабляет его кадровый потенциал, становится серьезным вызовом. Я не понаслышке знаю, что МИД относится к числу наиболее консервативных структур», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что с одной стороны, в этом есть положительная сторона в плане сохранения традиций, формирования узкой группы профессиональных дипломатов.

С другой стороны, множество образованных, толковых молодых людей, которые хотят служить своей стране, сталкиваются с непреодолимой стеной при трудоустройстве в Министерство.

«Необходимо исправить эту ситуацию. Время требует кардинальных перемен в кадровой политике. Дипломатической службе нужны, прежде всего, эрудированные, открытые, патриотично настроенные профессионалы. Наши дипломаты, представляющие Казахстан за рубежом, должны владеть не только иностранными языками, но, прежде всего, государственным языком», - добавил Касым-Жомарт Токаев.


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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Президент Казахстана   #Международная деятельность РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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