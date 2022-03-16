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Необходимо внести изменения в более 30 статей Конституции - Глава государства

Автор:  
Акбота Кузекбай
16 Марта 2022, 12:32
Необходимо внести изменения в более 30 статей Конституции - Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости внесения изменений в более 30 статей Конституции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все озвученные инициативы существенно изменят политическую систему и административно-территориальную структуру страны. Для ее реализации необходимо внести изменения в более чем 30 статей Конституции», - сказал во время совместного заседания палат Парламента РК Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул Глава государства, до конца года необходимо принять еще более 20 законов.

Напомним, что сегодня Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана.


Президент Казахстана   Конституция   Послание Президента РК-2022  
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