Необходимо усилить меры предосторожности и дисциплину - Умирзак Шукеев

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев напомнил ответственным лицам о необходимости соблюдать санитарные нормы и меры предосторожности. В настоящее время Туркестанская область находится в «зеленой» зоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

«Карантинные и ограничительные мероприятия в области сохранятся до стабилизации эпидемиологической ситуации. Необходимо усилить меры предосторожности и дисциплину, особенно в строительной сфере. Кроме того, все акимы районов и городов, руководители управлений и соответствующие госорганы обязаны работать в соответствии с ограничительными мерами», - подчеркнул Умирзак Шукеев, посетив строительные площадки в Туркестане.

Во время очередного объезда глава региона ознакомился с ходом озеленения города. На Площади символов в Туркестане идёт работа по благоустройству. Обновление и реконструкция Площади символов проходит по инициативе жителей.

Также в апреле начали благоустраивать территорию Линейного парка по проспекту Б. Саттарханова общей. Площадь парка составляет 0,7 гектара, зеленой зоны - 0,3 гектара. В парке уже установлены фонари освещения. Кроме того, идут работы по укладке тротуаров, установке системы автополива и бурению скважин.