Необходимо усилить меры предосторожности и дисциплину - Умирзак Шукеев
«Карантинные и ограничительные мероприятия в области сохранятся до стабилизации эпидемиологической ситуации. Необходимо усилить меры предосторожности и дисциплину, особенно в строительной сфере. Кроме того, все акимы районов и городов, руководители управлений и соответствующие госорганы обязаны работать в соответствии с ограничительными мерами», - подчеркнул Умирзак Шукеев, посетив строительные площадки в Туркестане.
Во время очередного объезда глава региона ознакомился с ходом озеленения города. На Площади символов в Туркестане идёт работа по благоустройству. Обновление и реконструкция Площади символов проходит по инициативе жителей.
Также в апреле начали благоустраивать территорию Линейного парка по проспекту Б. Саттарханова общей. Площадь парка составляет 0,7 гектара, зеленой зоны - 0,3 гектара. В парке уже установлены фонари освещения. Кроме того, идут работы по укладке тротуаров, установке системы автополива и бурению скважин.