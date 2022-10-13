Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент
Необходимо создать «зеленые коридоры» между членами СВМДА - Президент РК
13 Октября 2022, 10:45

Необходимо создать «зеленые коридоры» между членами СВМДА - Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил создать «зеленые коридоры» между странами-членами СВМДА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На пространстве СВМДА необходим реально работающий механизм обеспечения продовольственной безопасности. Азия производит две трети мировой сельскохозяйственной продукции, но продолжает оставаться уязвимой в данной сфере», - сказал Касым-Жомарт Токаев на VI саммите СВМДА.

По словам Президента, нужно выработать унифицированные подходы к оценке соответствия значимых продуктов национальным стандартам, а также создать «зеленые коридоры» между государствами-членами СВМДА для данной категории товаров.

«Представляется перспективным наладить сотрудничество СВМДА с Исламской организацией по продовольственной безопасности, штаб-квартира которой расположена в Астане. Учитывая сельскохозяйственный потенциал наших стран, мы могли бы принять меры для обеспечения нуждающихся стран продовольствием и удобрениями», - добавил Глава государства.

VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) проходит под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На встрече присутствуют главы государств 11 стран: Азербайджана, Ирака, Ирана, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, России, Турции, Узбекистана, Катара, Беларуси. В столицу также прибыли вице-президент Вьетнама, заместитель председателя КНР и пять министров.

Ранее Президент РК выразил надежды по трансформации СВМДА в полноценную международную организацию для содействия посредничеству и миротворчеству.


Новости по теме
Глава государства принял вновь назначенных послов Казахстана
Программа политической модернизации, инициированная Президентом, получила окончательное правовое оформление - Госсоветник РК
Теперь акимов районов и городов областного значения в Казахстане будут выбирать
Читайте также
Глава государства принял вновь назначенных послов Казахстана
Теперь акимов районов и городов областного значения в Казахстане будут выбирать
Отныне будут строго соблюдаться принципы справедливости, прозрачности и солидарности - Президент РК
Президент Казахстана публично подписал шесть законов
Президент РК поручил усилить работу по внедрению новых форматов торговли
Крупные активы «Самрук-Казына» в скором времени станут публичными - Президент
Инфляция в Казахстане имеет иностранное происхождение - Касым-Жомарт Токаев
Мы намерены и далее укреплять лидирующую позицию в ЦА по привлечению инвестиций – Президент РК
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив