Необходимо сформировать общую терминологическую базу тюркских языков — Президент

На неформальном саммите Организации тюркских государств в Туркестане Глава государства отметил, что в эпоху технологического прогресса и гуманитарной интеграции необходимо сформировать общую терминологическую базу тюркских языков.

— Недавно Тюркская Академия издала восьмитомный терминологический словарь на английском, русском и тюркских языках. Эта работа будет способствовать унификации терминов и укреплению общего научного пространства. В связи с этим предлагаю создать Межгосударственную терминологическую комиссию, в которую войдут представители соответствующих учреждений и научные эксперты стран — участниц совета, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Президент заявил о готовности выделять специальные гранты для обучения граждан тюркских государств в рамках развития сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и образования.