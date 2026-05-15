    Необходимо сформировать общую терминологическую базу тюркских языков — Президент

    Президент Касым-Жомарт Токаев предложил создать общую терминологическую базу тюркских языков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На неформальном саммите Организации тюркских государств в Туркестане Глава государства отметил, что в эпоху технологического прогресса и гуманитарной интеграции необходимо сформировать общую терминологическую базу тюркских языков.

    — Недавно Тюркская Академия издала восьмитомный терминологический словарь на английском, русском и тюркских языках. Эта работа будет способствовать унификации терминов и укреплению общего научного пространства. В связи с этим предлагаю создать Межгосударственную терминологическую комиссию, в которую войдут представители соответствующих учреждений и научные эксперты стран — участниц совета, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее Президент заявил о готовности выделять специальные гранты для обучения граждан тюркских государств в рамках развития сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и образования.

    Карина Кущанова
    Автор