Специальные гранты для обучения граждан тюркских государств будет выделять Казахстан

— Необходимы образовательные центры и научные учреждения, которые будут готовить специалистов для сферы образования и науки. Взаимный обмен опытом, совместная подготовка кадров и внедрение передовых технологий имеют большое значение. Поэтому предлагаю создать сеть центров искусственного интеллекта тюркских стран. Мы также планируем открыть в Казахстане новое технологическое учебное заведение — Университет искусственного интеллекта. В этом вузе готовы выделять специальные гранты для обучения граждан тюркских государств, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, также целесообразно организовать научно-технологическую олимпиаду среди молодежи тюркских стран в сфере программирования, искусственного интеллекта и передовых технологий.

— Для реализации этих инициатив можно было бы привлечь финансовую поддержку Тюркского инвестиционного фонда. В этом году фонд перешел к модели работы с конкретными проектами. Его уставный капитал достиг 600 млн долларов, и его можно увеличить. Это стратегический ресурс особой значимости. Мы ожидаем, что фонд будет активно поддерживать стартапы и участвовать в реализации инфраструктурных проектов. Он должен полноценно функционировать. Призываю государства-члены оперативно реализовать эту задачу, — сказал Глава государства.