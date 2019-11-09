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Необходимо распространять опыт агрофирмы «Родина» на другие крестьянские хозяйства — Аскар Мамин

9 Ноября 2019 11:21
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Необходимо распространять опыт агрофирмы «Родина» на другие крестьянские хозяйства — Аскар Мамин

ЦЕЛИНОГРАДСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках реализации проекта «Ауыл – ел бесігі», а также создания «продовольственного пояса» вокруг столицы совершил рабочую поездку в село Родина Целиноградского района Акмолинской области, где ознакомился с деятельностью ТОО «Агрофирма «Родина», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

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Глава Правительства осмотрел парк сельскохозяйственной техники, молочный комплекс и завод агрофирмы «Родина», а также объекты социальной инфраструктуры одноименного села — хоккейный корт, среднюю школу, супермаркет и благоустроенные квартиры.


«Елбасы Нурсултан Назарбаев и Президент Касым-Жомарт Токаев уделяют большое внимание вопросам развития села и агропромышленного комплекса. Ваша агрофирма является одной из ведущих и образцовых в Казахстане, необходимо распространять наработанный опыт и на другие крестьянские хозяйства страны», — сказал А. Мамин.

Руководитель агрофирмы «Родина» Иван Сауэр доложил Премьер-Министру о планах по дальнейшему расширению деятельности предприятия.


Агрофирма «Родина» образована в 2005 году на базе одноименного совхоза, является одним из ведущих крестьянских хозяйств Казахстана по производству и переработке продукции растениеводства и животноводства. Количество работающих в ТОО — 520 человек. За последние 3 года среднегодовой объем производства составляет 2,52 млрд тенге. Агрофирма использует цифровые технологии для стойлового содержания и дойки коров, ветроэнергетическую установку и другие передовые технологические системы.

В структуру посевных площадей входят зерновые (пшеница, ячмень, овес), масличные (подсолнечник, лен масличный) культуры, кукуруза на силос, однолетние и многолетние травы, картофель, овощи. Хозяйство имеет статус племенного завода по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой и голштино-фризской пород.



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Ключевые слова: Премьер-министр РК, Акмолинская область, Сельское хозяйство,
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