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Необходимо начать строительство плотин в ущельях Аксай и Аюсай - Касым-Жомарт Токаев

29 Октября 2019 15:37
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Необходимо начать строительство плотин в ущельях Аксай и Аюсай - Касым-Жомарт Токаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству проработать вопрос финансирования строительства двух плотин в ущельях Аксай и Аюсай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«До сих пор не функционирует в полной мере арычная система. Это приводит к постоянным подтоплениям весной и во время дождя. Это вызывает справедливое недовольство алматинцев. Акимату нужно определить наиболее проблемные участки, принять меры по их реконструкции. Также не надо забывать, что Алматы находится в сейсмоактивной зоне. Вблизи города находятся 37 моренных и ледниковых озер, некоторые их них прорывоопасные. Горожане хорошо помнят последний сель. Это их справедливо беспокоит. Необходимо начать строительство плотин в ущельях Аксай и Аюсай и обеспечить полную селевую безопасность в городе. Поручаю Правительству проработать вопрос финансирования их строительства», - заявил Президент страны.

До этого, во время своего доклада на заседании в акимате Алматы, аким города Бакытжан Сагинтаев говорил о строительстве противоселевых плотин на реках Аюсай и Аксай, которые до сих пор не имеют никаких защитных сооружений.

«Алматы находится в 10-балльной сейсмо- и селеопасной зоне. Ежегодно в радиусе 80 км от города происходит около 200 слабых и средних землетрясений. В этой связи прошу поручить Правительству ускорить решение вопроса строительства плотин и предусмотреть средства республиканского бюджета на 2020 год. Необходимые документы имеются», - отметил Сагинтаев в своем выступлении.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Алматы,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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