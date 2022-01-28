Необходима перезагрузка партийной фракции «Nur Otan» в Мажилисе - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости перезагрузки партийной фракции «Nur Otan» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для качественного законодательного обеспечения предстоящих реформ необходима перезагрузка партийной фракции в Мажилисе. Члены фракции должны быть далеки от формализма и заорганизованности, следует больше контактировать с представителями общественности», - цитирует Главу государства Twitter Акорды.

По словам Касым-Жомарта Токаева, депутаты должны досконально разбираться в актуальной проблематике, доходчиво разъяснять и твердо отстаивать позицию партии, не уходя при этом в откровенный популизм.

«Принципиально важно выстраивать прямой диалог с избирателями, регулярно встречаться с гражданами, в том числе в отдаленных селах. Депутатские запросы должны быть не формализованными, а конкретными по содержанию, отражать реальные проблемы жителей», - добавил Президент.