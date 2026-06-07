Немецкий кинолог: Казахская тазы — идеальный пример охотничьей собаки

На полях крупнейшей международной выставки собак «World Dog Show-2026» настоящим центром притяжения для экспертов и гостей стал национальный стенд Казахстана, оформленный в виде традиционной юрты, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Особый интерес мирового кинологического сообщества вызвала гордость казахского народа — борзая тазы, которая уверенно покоряет международную арену.

Своими впечатлениями от уникальной казахстанской породы поделился с Kainform один из самых авторитетных мировых судей, президент Союза собаководства Германии (VDH) Петер Фридрих (Peter Friedrich).

Немецкий эксперт не скрывал своего восхищения древней породой кочевников.

— Все знают, что я большой поклонник тазы, и на то есть очень веские причины, — отметил Петер Фридрих. — Для меня тазы — это, прежде всего, невероятно красивая собака. Но ее ценность не только в эстетике. Она действительно способна жить полноценной, активной жизнью: превосходно охотиться, демонстрировать потрясающую грацию и биомеханику движений. К тому же у нее прекрасный темперамент. Это именно тот тип собак, который мне очень нравится, и тазы — идеальный тому пример.

Отвечая на вопрос о том, какие именно уникальные качества казахской тазы могут привлечь внимание международных судей и кинологов-профессионалов, глава немецкого Союза собаководства выделил удивительную психологическую гибкость этих собак.

— Пожалуй, я бы выделил две ключевые характеристики. Это поразительное сочетание умения быть абсолютно расслабленной и спокойной, но в то же время в мгновение ока — буквально от секунды к секунде — переключаться на мощнейшую, эффективную охотничью активность. И что не менее важно: после этого собака способна так же быстро остывать, возвращаться в спокойное состояние и оставаться очень дружелюбной, социализированной. Такое уникальное сочетание качеств представляет огромную ценность в кинологическом мире, — подчеркнул эксперт.

Официальный дебют и презентация тазы на мировых первенствах World Dog Show стали историческими шагами после того, как Международная кинологическая федерация (FCI) официально закрепила за Казахстаном статус держателя стандарта этой породы.

По мнению экспертов, участие в выставках такого масштаба открывает перед тазы двери к полному признанию на всех континентах.

Ранее судья Международной кинологической федерации FCI отметила, что интерес к породе тазы в мире растет.

Напомним, казахстанская собака по кличке «Челси» получила четвертое место в группе борзых среди юниоров на чемпионате мира в городе Болонье (Италия).