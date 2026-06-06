Интерес к породе тазы растет — судья Международной кинологической федерации FCI

Уже в третий раз собаки породы тазы участвуют на Всемирных выставках World Dog Show, с каждым разом добиваясь все более значимых результатов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

О том, что думают о тазы непосредственно профессионалы корреспондент Kazinform поинтересовался у Барбары Мюллер — одной из авторитетнейших судей Международной кинологической федерации FCI.

— Я живу в Швейцарии и являюсь судьей международной категории по всем породам (all-breed judge), заводчиком и членом правления FCI. Так что всю свою жизнь я посвятила собакам. Видела тазы буквально четыре недели назад, когда была в вашей стране, и у меня на ринге было более 40 собак национальной породы Казахстана. Было очень интересно познакомиться с этой породой, ведь, как и в любой стране, у вас есть очень разные регионы: какие-то собаки происходят из горной местности, какие-то — из пустыни, и это заметно по их строению и костяку.

Поэтому приехать в вашу страну и судить эту прекрасную породу было по-настоящему интересно. Я очень рада, что она получила предварительное признание на Всемирной выставке, а точнее — на Генеральной ассамблее FCI в 2023 году. Думаю, что интерес профессионалов к породе тазы в мире только растет.

— Каковы Ваши впечатления от национального стенда Казахстана в Болонье?

— О, да, вы посмотрите сами, это же красота! Это именно то, что люди представляют, когда думают о Казахстане. Это абсолютно великолепно. И мне нравится собака тазы! Такая спокойная, она просто сейчас спит в юрте.

Конечно же, цвета и материалы, которые вы используете, — у нас в стране такого нет. Поэтому мне всегда очень интересно открывать для себя что-то новое, чего нет в наших собственных странах.

Напомним, казахстанская собака по кличке «Челси» получила четвертое место в группе борзых среди юниоров на чемпионате мира в городе Болонье (Италия).