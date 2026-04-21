Немецкий холдинг заинтересован в проектах переработки меди в Казахстане

Переговоры прошли в рамках проводимой в стране политики проактивного экономического роста, направленной на привлечение международных инвесторов и развитие приоритетных отраслей обрабатывающей промышленности. Казахстанская сторона представила видение дальнейшего развития медной отрасли и предложила рассмотреть конкретные форматы взаимодействия.

Как отмечается, технологическое обновление и развитие переработки меди являются одним из ключевых направлений экономической политики. Акцент делается на выпуск продукции более высокого передела, востребованной как на внутреннем, так и на внешних рынках.

В Казахстане насчитывается около 130 месторождений меди. Ежегодно добывается порядка 170 млн тонн руды, что составляет около 4% мирового объема. При этом до 97% продукции экспортируется в виде концентрата, катодов и руды.

Фото: Правительство РК

Основной объем добычи, это около 750–800 тыс. тонн меди в год, перерабатывается до концентрата. Из них порядка 470 тыс. тонн направляется на производство катодов, тогда как остальная часть экспортируется без дальнейшей переработки. Производство продукции более высокого передела, таких как проволока, кабели и фольга, пока составляет менее 5%. При этом потенциал роста добавленной стоимости в отрасли оценивается более чем в 20 раз.

В этой связи развитие глубокой переработки меди рассматривается как ключевое направление для увеличения экономической отдачи внутри страны.

Немецкая сторона выразила заинтересованность в проработке сотрудничества. Отмечено, что возможны поставки медного концентрата из Казахстана в Германию, однако этот вопрос требует дополнительной проработки логистики. Также компания готова рассмотреть создание производств более высокого передела в Казахстане, подчеркнув, что такие проекты целесообразно реализовывать вблизи сырьевой базы.

Стороны договорились продолжить проработку возможных форматов взаимодействия с участием холдинга «Байтерек» и при поддержке казахстанского посольства в Германии.

GP Günter Papenburg AG — одна из крупнейших частных промышленно-строительных групп Германии с более чем 160-летней историей. Холдинг объединяет 61 дочернюю компанию и работает в сферах добычи сырья, производства стройматериалов, строительства, логистики и утилизации отходов. В Казахстане компания участвовала в реализации проекта автобана Астана — Боровое.

