Казахстан усиливает позиции на сырьевых рынках за счет роста цен на металлы

По информации Бюро нацстатистики Казахстана, индекс цен экспорта в феврале составил 100,6% к январю 2026 года, однако в сравнении с февралем 2025 года показатель снизился до 98,1%. В целом за январь–февраль 2026 года экспортные цены оказались ниже аналогичного периода прошлого года на 2,6%.

Импортная динамика при этом остается противоположной. Индекс цен импорта в феврале составил 99,5% к январю, но в годовом выражении наблюдается рост — 106,8% к февралю 2025 года.

Экспорт: рост металлов при снижении сельхозпродукции и топлива

Согласно данным Бюро нацстатистики, в структуре экспорта в феврале наблюдались разнонаправленные изменения. Среди продовольственных товаров зафиксировано снижение цен: пшеница подешевела до 97,7%, ячмень — до 99,7%, мука — до 94,6%.

В то же время в группе минеральных продуктов отмечен рост на 100,7%, при этом руды и концентраты железные показали снижение до 98,3%, а марганцевые — до 98,9%. Цинковые руды выросли до 103,0%, а общий рост в сегменте руд и золы составил 109,6%.

Наиболее заметная динамика зафиксирована в металлургическом секторе. Цены на недрагоценные металлы выросли до 103,4%, при этом медь подорожала до 108,2%, цинк — до 101,3%, а ферросплавы — до 101,8%.

Импорт: рост в годовом выражении при снижении месячной динамики

Импортные цены в феврале снизились по сравнению с январем, однако в годовом выражении продолжают расти. По данным Бюро нацстатистики, особенно заметно снижение цен на энергоносители: нефть и нефтепродукты — 97,1%, уголь — 96,8%, природный газ — 97,2%.

В продовольственном сегменте также зафиксировано снижение: овощи — 96,9%, молочная продукция — 96,8%, рыба — 99,8%, мясо — 99,0%.

При этом рост показали отдельные категории, включая удобрения (105,7%) и недрагоценные металлы (102,6%).

Торговля с ЕАЭС: слабая отрицательная динамика экспорта и стабильный импорт

Во взаимной торговле со странами ЕАЭС экспорт Казахстана в феврале снизился до 99,0% к январю. Основное снижение зафиксировано по минеральным продуктам (97,0%) и недрагоценным металлам (98,7%).

Импорт из стран ЕАЭС при этом остался почти стабильным — 99,9% к январю. Рост отмечен по недрагоценным металлам (104,2%) и сахару (100,3%), при этом снижение наблюдается по машинам и оборудованию (99,6%) и текстилю (99,4%).

В целом статистика указывает на разнонаправленную динамику внешней торговли Казахстана: экспортные цены демонстрируют снижение в годовом выражении, тогда как импорт сохраняет тенденцию к росту.

Такая структура может усиливать давление на торговый баланс, особенно в условиях волатильности сырьевых рынков и колебаний цен на металлы и энергоресурсы.

Напомним, в 2025 году внешняя торговля Казахстана сохранила стабильность оборота.