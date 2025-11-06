Немецкие ученые нашли антитело, нейтрализующее 98% штаммов ВИЧ

В ходе анализа образцов крови 32 пациентов, инфицированных ВИЧ, но сумевших самостоятельно выработать сильный иммунный ответ, ученые выделили более 800 различных антител.

Одно из них, под названием 04A06, показало выдающиеся результаты: в лабораторных условиях оно эффективно блокировало проникновение вируса в клетки организма и нейтрализовало до 98% известных вариантов ВИЧ. Специалисты также расшифровали структуру антитела и смогли воспроизвести его синтез.

По словам директора Института медицинской вирусологии Цюрихского университета Александры Трколы, «04A06, безусловно, является одним из самых многообещающих антител, обнаруженных к настоящему времени». В то же время эксперты отмечают, что говорить о практическом применении открытия пока рано — необходимы дополнительные исследования и клинические испытания.

Новое антитело может стать основой для пассивной иммунизации — введения готовых антител, обеспечивающих мгновенную, но временную защиту от ВИЧ-инфекции. В отличие от вакцинации, этот метод не стимулирует организм к выработке собственных антител.

Пока действенной вакцины от ВИЧ не существует. Однако в последние годы появились новые препараты для профилактики, в том числе «Ленакапавир», недавно одобренный в Европе для предконтактной защиты от заражения ВИЧ под медицинским наблюдением.

Ранее сообщалось, что пять здоровых детей родила акмолинка с положительным ВИЧ-статусом.