    18:16, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Немецкие ученые нашли антитело, нейтрализующее 98% штаммов ВИЧ

    Исследователи из Университетской клиники Кельна объявили о значительном прорыве в изучении вируса иммунодефицита человека, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Фото: Pexels

    В ходе анализа образцов крови 32 пациентов, инфицированных ВИЧ, но сумевших самостоятельно выработать сильный иммунный ответ, ученые выделили более 800 различных антител.

    Одно из них, под названием 04A06, показало выдающиеся результаты: в лабораторных условиях оно эффективно блокировало проникновение вируса в клетки организма и нейтрализовало до 98% известных вариантов ВИЧ. Специалисты также расшифровали структуру антитела и смогли воспроизвести его синтез.

    По словам директора Института медицинской вирусологии Цюрихского университета Александры Трколы, «04A06, безусловно, является одним из самых многообещающих антител, обнаруженных к настоящему времени». В то же время эксперты отмечают, что говорить о практическом применении открытия пока рано — необходимы дополнительные исследования и клинические испытания.

    Новое антитело может стать основой для пассивной иммунизации — введения готовых антител, обеспечивающих мгновенную, но временную защиту от ВИЧ-инфекции. В отличие от вакцинации, этот метод не стимулирует организм к выработке собственных антител.

    Пока действенной вакцины от ВИЧ не существует. Однако в последние годы появились новые препараты для профилактики, в том числе «Ленакапавир», недавно одобренный в Европе для предконтактной защиты от заражения ВИЧ под медицинским наблюдением.

    Ранее сообщалось, что пять здоровых детей родила акмолинка с положительным ВИЧ-статусом.

    Здоровье Мировые новости Германия
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
