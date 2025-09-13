Пять здоровых детей родила акмолинка с положительным ВИЧ-статусом

По словам собеседника, на сегодняв Акмолинской области под динамическим наблюдением находятся 1 117 человек с диагнозом ВИЧ-инфекция. За восемь месяцев 2025 года выявлено 83 новых случая. По сравнению с прошлым годом показатель заболеваемости остается на прежнем уровне. При этом, как и ранее, основной путь передачи инфекции — половой.

— Самые частые заблуждения, связанные с ВИЧ, — это невозможность построить отношения и родить здорового ребенка. Между тем, врачи подчеркивают: ВИЧ-инфекция давно перешла в разряд хронических заболеваний, которые успешно контролируются терапией. А рождение здоровых детей — реальность. В области для этого созданы все необходимые условия: работают квалифицированные специалисты, антиретровирусная терапия предоставляется бесплатно. В каждом районе есть ответственный врач по вопросам ВИЧ-инфекции, а медицинские работники лечебно-профилактических учреждений проходят обучающие семинары, направленные на повышение качества помощи и снижение стигмы и дискриминации, — отметил Нурлыбек Конуспаев.

Особенно показательна история жительницы Акмолинской области, которая, имея положительный ВИЧ-статус, уже родила пятого абсолютно здорового ребенка.

— Пациентка узнала о своем диагнозе более 15 лет назад, когда вставала на учет по беременности. После подтверждения диагноза ей назначили антиретровирусную терапию, что позволило минимизировать риски как для нее самой, так и для будущего ребёнка, — рассказал Нурлыбек Конуспаев.

По признанию самой женщины, когда она узнала о диагнозе, ее мир перевернулся.

— Обычные проблемы, с которыми мы сталкиваемся каждый день, стали пустяками. Долгое время я не могла поверить: «Почему я? Почему со мной?» Но отказываться от беременности я не хотела, поэтому сразу начала лечение. Со временем я приняла себя и научилась жить в гармонии с собой. Сейчас мы с супругом воспитываем пятерых здоровых детей. Я благодарна докторам, которые помогли мне стать мамой, — поделилась женщина.

В целом, по словам психолога Акмолинского областного центра по профилактике ВИЧ-инфекции Маргариты Рыбиной, очень часто люди, живущие с ВИЧ, боятся не самого вируса, а осуждения, поскольку многие имеют искаженные убеждения, стереотипы и низкий уровень информированности.

— История нашей пациентки доказывает: своевременное лечение и поддержка специалистов позволяют людям с ВИЧ строить семьи, рожать здоровых детей и жить полноценной жизнью, — добавил спикер напоследок.

Ранее сообщалось, что США одобрили первую в мире вакцину против ВИЧ.