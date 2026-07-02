Нельзя оставаться в плену прошлого — Ермурат Бапи

В казахстанском обществе вопрос исторической справедливости обсуждается довольно часто. Однако постоянное акцентирование внимания на трагедиях прошлого и зацикленность на них могут стать препятствием для развития страны. Бывший депутат Мажилиса Ермурат Бапи считает, что для движения государства вперед прежде всего необходимо, чтобы нация обладала энергией, силой духа и верой в будущее.

— У нас должна быть энергия, чтобы идти в ногу с этим временем. У молодого поколения должна быть внутренняя сила. Если мы будем постоянно оглядываться назад, говорить только о прошлом, вспоминать причиненные нам страдания и бесконечно искать виноватых в наших неудачах, то можем скатиться к психологии народа, который только плачется, — говорит экс-депутат.

Ермурат Бапи связывает эту мысль со словами Президента, сказанными на заседании Национального курултая в Кызылорде, о «необходимости избавиться от национальной психологии, сформированной исторической травмой». В этом контексте мы должны упомянуть в первую очередь роль писателей и литераторов, которым в своих произведениях следовало бы перестать писать о пережитках прошлого, об историях аула, и перейти к современным произведениям, написанным в жанре городского романа, воодушевляющим в молодежи созидательные инициативы, стремление получать образование, ставить перед собой большие цели, иметь чистые помыслы в сердцах и поступках.

По словам Е. Бапи, все силы и стремления общества должны быть направлены не на сожаление о прошлом, а на возможности будущего.

— Постоянно видеть причины всех бед в действиях других, объяснять все трагедиями, пережитыми народом, и искать виновных — это не принесет никакого результата. Думаю, именно эту главную мысль хотел донести Президент, — считает он.

Бывший депутат также обращает внимание на мировой опыт. По его мнению, многие государства переживали в своей истории тяжелые исторические периоды, но впоследствии выбрали путь развития, ориентированный на будущее.

В качестве примера он приводит Германию после Второй мировой войны. Страна отказалась от фашистской идеологии и изменила общественное сознание нации. Япония, несмотря на последствия атомных бомбардировок, впоследствии стала одной из ведущих технологических и экономических держав мира и вовсю сотрудничает с США. Южная Корея также после разрушительной войны за короткое время вошла в число наиболее развитых государств.

— Наше стремление к будущему должно быть гораздо сильнее, чем привязанность к трагедиям прошлого, — говорит Ермурат Бапи.

Депутат также сравнивает это явление с понятием «детской психологической травмы». По его словам, если человек всю жизнь живет только этой травмой, он не может полноценно развиваться и обычно остается неудачником. Точно так же и нация должна в целом прекратить воспитывать в себе комплекс жертвы, извлечь уроки из полученного исторического опыта и двигаться вперед, к прогрессивному, сильному и процветающему государству.

Напомним, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе V заседания Национального курултая, заявил, что мы должны окончательно избавиться от психологии «исторически травмированной» нации.