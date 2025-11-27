Нелегальных лесорубов сгоревшего леса задержали в Костанайской области

По данным правоохранительных органов, один из участников группы, получивший право на обработку участка лесного фонда на аукционе, использовал это разрешение как прикрытие для масштабной незаконной вырубки. Фигуранты, по предварительной информации, заготавливали древесину породы «сосна» и сбывали ее через подконтрольные каналы.

У нарушителей были изъяты спецтехника, транспортные средства, заготовленная древесина, а также документы, связанные с оборотом сырья и его вырубкой. В отделы полиции доставлены 20 человек — предполагаемые организаторы, исполнители и посредники.

Как сообщает МВД, возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование. Назначены экспертизы, устанавливаются точные объемы незаконно вырубленного леса и размер ущерба, нанесенного государству.

