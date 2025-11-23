Когда появится лес на месте сгоревшего в Костанайской области

Масштаб повреждений и темпы восстановления

Как пояснил в ответе на запрос заместитель руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Виктор Мухамеджанов, лесной пожар 2022 года охватил 39,8 тыс. га, из них 32,4 тыс. га покрытой лесом территории.

— На сегодня восстановлено 459,1 га, что объясняется необходимостью предварительной расчистки гари, проведением лесоустроительных работ и соблюдением биологических циклов высадки, — сообщается в ответе на запрос.

На пострадавших участках высаживают сосну обыкновенную — породу, исторически присущую североказахстанским природным зонам. Почему именно она? Решение основано на рекомендациях лесоустройства, устойчивости сосны к почвенным условиям региона, ее способности к естественному возобновлению после пожаров и минимальных фитосанитарных рисках.

Естественным путем возобновляются березы и осины, а также происходит самосев сосны.

Что касается финансов — то вопрос остается ключевым для реализации лесовосстановительных мероприятий. В 2023–2024 годах на эти цели было выделено 4,4 млрд тенге, на которые приобретены 27 пожарных машин, 59 тракторов, 39 единиц автотранспорта и комплект навесного оборудования.

Фото: акимат Костанайской области

В 2025 году в рамках лизинга запланирован дополнительный закуп 25 пожарных машин, 26 тракторов и 36 малых лесопожарных комплексов на сумму 3,5 млрд тенге.

Увеличился штат работников: с 2023 года численность выросла в 1,5 раза — до 1230 человек, из которых 493 составляют лесную охрану, а с июля 2024 года введена доплата в размере 100% оклада за работу в опасных условиях.

Приживаемость — ниже плана

К сожалению, приживаемость находится на низком уровне. Средний показатель за два года составил 44%, при нормативе 75% (если приживаемость ниже 75%, но выше 25% такие посадки подлежат дополнению — прим. автора).

В управлении это объясняют чередой климатических стрессов.

Фото: Наша Газета

— Сюда входит затяжная засуха 2021 — первой половины 2023 года, обильные дожди второй половины 2023 года и весенний паводок 2024 года, — пояснили в ответе.

По словам специалистов, климат становится главным ограничивающим фактором, что требует адаптации агротехники и сроков посадки.

Какие используются технологии

На крупных площадях применяется механизированная посадка. На мелкоконтурных участках используется посадка вручную под меч Колесова (узкая стальная лопата для посадки саженцев) — классическая технология, оправданная в условиях сложного рельефа и ограниченной доступности техники.

Современные методы вроде аэросева или гидропосева в регионе пока не используются.

К слову, за лесными культурами первые 5 лет не ухаживают согласно проектам лесоустройства, но саженцам помогают бороться с травяной конкуренцией. Это механическая обработка почвы, нарезка борозд и применение технологии «черный пар» (временное освобождение поля от посевов и поддержание его в чистом виде с помощью обработки почвы — прим. автора). Полив и мульчирование не применяются — это связано с масштабами площадей и нормативами.

Стараются обеспечить регион саженцами местные питомники, но как отметили в управлении, 10 питомников общей площадью 77,5 га — два постоянных и восемь временных, — с производственная мощность в 10–14 млн сеянцев в год не покрывают потребностей текущих планов, поэтому часть посадочного материала приобретается дополнительно.

Фото: резерват «Ертіс орманы»

Кто мониторит?

Состояние лесных культур оценивается ежегодно. В областной инспекции лесного хозяйства и животного мира рассказали, что проводится контроль качества сбора семян, выращивания сеянцев в лесных питомниках.

— По истечении предельного срока (5-6 лет) созданные лесные культуры в зависимости от состояния (высота, сомкнутость крон и т. д.) подлежат в перевод угодий, покрытых лесом.

Для электронного учета посадок с 2021 года ведется интерактивная карта посадок, где учреждения лесного хозяйства заносят данные о проводимых посадках леса, выращивании посадки материала в лесных питомниках, — пояснили в инспекции.

Посмотреть в режиме онлайн карту посадок может любой пользователь на сайте forestplant.gharysh.kz. Правда по переходе по ссылке, запрашиваются пароль и логин, которые дают возможность попасть на страницу. В инспекции уточнили, что в данное время ведутся работы по занесению осенней посадки на карту.

— Касательно результатов прошлых проверок можно сказать, что нарушения имеют место быть, но нарушения незначительные, такие как нарушение схемы посадки, не выдерживается шаг посадки, недостоточная оправка сеянцев при посадке. Инспекцией при проверках делаются замечания, для своевременного устранения, — заявили специалисты надзора.

Среди показателей для оценки используются приживаемость (норматив — 75%), сохранность, прирост, соблюдение схемы посадки и выполнение планов по площадям и количеству саженцев.

Кроме плановых проверок 1-го и 3-го года жизни культур, инспекторы проводят тематический мониторинг перед пожароопасным сезоном, весеннюю и осеннюю ревизию, а также отрабатывают обращения граждан.

Фото: Наша Газета

Кто вносит вклад

В текущем году учреждениями Костанайской области при плане посадки 19 209,20 тыс. шт. на площади 2 859,40 га высажено на территории государственного лесного фонда 19 462,54 тыс. шт. на площади 3 005,9 га.

В 2025 году в Аулиекольском районе при участии «КазМунайГаз» высажено 150 тыс. сеянцев сосны с закрытой корневой системой. Также разовую акцию провел Костанайский областной суд. На 2026 год запланировано привлечение волонтеров и безвозмездная передача дополнительных партий посадочного материала за счет гранта «Фонда науки».

Первый лес уже может появиться в 2030 году

Согласно Комплексному плану воспроизводства лесов на 2021–2027 годы планируется высадить 113,1 млн сеянцев на 17,1 тыс. га, из которых уже высажено 74,7 млн на 11,6 тыс. га. Первый устойчивый молодой лес уже может появиться приблизительно в 2027 году.

— Контрольные точки, которые определяют покрытие зависят от года посадки. Так, саженцы 2022 года перейдут в покрытые лесом угодья в 2027 году, посадки 2023 года — в 2028 году, посадки 2024 года — в 2029 году и посадки 2025 года — в 2030 году, — рассказали в ведомстве.

Полноценное формирование устойчивого молодняка на выгоревших территориях — ориентир на вторую половину 2030-х годов.

Фото: МЧС РК

Напомним, пожар начался 2 сентября 2022 года на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района. Огнем был уничтожен и поврежден лесной фонд, в также более 90 жилых домов в населенных пунктах.

Пожар дошел до населенного пункта Аманкарагай. Были эвакуированы жители ряда поселков. Пожар был полностью ликвидирован лишь 10 сентября.