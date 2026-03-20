Нелегальные строительные объекты во время внеплановых проверок выявлены в Актобе

В управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области за прошлый год поступило более 1000 обращений от юридических и физических лиц, а также государственных органов. По итогам рассмотрения обращений проведено 61 внеплановое проверочное мероприятие. Всего составлено 119 административных протоколов, сумма наложенных штрафов превысила 50 млн тенге.

— Специальная мониторинговая группа проверяет строительные объекты, на которые не оформлены документы, и составляет соответствующий акт. После этого управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области проводит внеплановую проверку. Незаконно возведённых объектов в городе немало. Среди них есть продовольственные магазины, рестораны, а также жилые дома, строительство которых начато без разрешения. Один жилой дом начали возводить в жилом массиве Заречный в городе и даже успели построить два этажа. При этом не был предоставлен ни один документ. Несмотря на то, что мы вызывали владельцев строительства, они не вышли на связь. Поскольку они не явились, мы обратились в суд. В настоящее время дело рассматривается в суде. В ходе 61 проверки, проведённой в прошлом году, было выявлено около 20 объектов, построенных незаконно. Все они являются коммерческими объектами, — сообщил руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области Султан Аманчин.

Кроме того, в Актобе управление государственного архитектурно-строительного контроля области совместно с областной прокуратурой провело проверки подрядных организаций. В прошлом году деятельность 37 подрядчиков была приостановлена сроком на шесть месяцев, один из них лишился лицензии.

Стоит отметить, что случаи незаконного строительства фиксируются довольно часто и в городе Алматы. В январе текущего года по улице Осипенко была снесена самовольно возведённая дополнительная конструкция из металлических элементов, построенная на фундаменте. Об этом сообщили специалисты управления градостроительного контроля города Алматы.