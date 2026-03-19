    09:11, 19 Март 2026 | GMT +5

    Нелегальная занятость: полсотни нарушений за день выявили в ВКО

    В Восточном Казахстане всего за один день выявили более 50 нарушений миграционного законодательства — масштаб рейдов показал, что проблема носит не точечный, а системный характер, передает характер корреспондент агентства Kazinform.

    Самый показательный эпизод произошел в Усть-Каменогорске. На строительстве жилого комплекса обнаружили 21 иностранного гражданина, работавших без разрешений.

    — В ходе проверки установлено, что 21 гражданин соседнего государства осуществляли трудовую деятельность без соответствующего разрешения, — сообщил начальник управления миграционной службы департамента полиции ВКО Ринат Шкибаев.

    Ответственность понес и работодатель. Его привлекли сразу по двум административным статьям — за незаконное привлечение иностранной рабочей силы и несообщение о пребывании иностранных граждан. Сумма штрафа составила 100 МРП.

    При этом случай на стройке — лишь часть общей картины. За сутки в регионе выявили более полусотни нарушителей, что, по оценке правоохранительных органов, требует усиления контроля.

    — Осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами без разрешения уполномоченного органа запрещено, — напомнили в департаменте полиции ВКО.

    Оперативно-профилактические мероприятия в регионе продолжаются.

    Ранее сообщалось, что 18 иностранцев пытались незаконно пересечь границу Казахстана в транзитном транспорте.

    Руслан Мухамедьяров
