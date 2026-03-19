Нелегальная занятость: полсотни нарушений за день выявили в ВКО

Самый показательный эпизод произошел в Усть-Каменогорске. На строительстве жилого комплекса обнаружили 21 иностранного гражданина, работавших без разрешений.

— В ходе проверки установлено, что 21 гражданин соседнего государства осуществляли трудовую деятельность без соответствующего разрешения, — сообщил начальник управления миграционной службы департамента полиции ВКО Ринат Шкибаев.

Ответственность понес и работодатель. Его привлекли сразу по двум административным статьям — за незаконное привлечение иностранной рабочей силы и несообщение о пребывании иностранных граждан. Сумма штрафа составила 100 МРП.

При этом случай на стройке — лишь часть общей картины. За сутки в регионе выявили более полусотни нарушителей, что, по оценке правоохранительных органов, требует усиления контроля.

— Осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами без разрешения уполномоченного органа запрещено, — напомнили в департаменте полиции ВКО.

Оперативно-профилактические мероприятия в регионе продолжаются.

Ранее сообщалось, что 18 иностранцев пытались незаконно пересечь границу Казахстана в транзитном транспорте.