Нелегальная занятость: полсотни нарушений за день выявили в ВКО
В Восточном Казахстане всего за один день выявили более 50 нарушений миграционного законодательства — масштаб рейдов показал, что проблема носит не точечный, а системный характер, передает характер корреспондент агентства Kazinform.
Самый показательный эпизод произошел в Усть-Каменогорске. На строительстве жилого комплекса обнаружили 21 иностранного гражданина, работавших без разрешений.
— В ходе проверки установлено, что 21 гражданин соседнего государства осуществляли трудовую деятельность без соответствующего разрешения, — сообщил начальник управления миграционной службы департамента полиции ВКО Ринат Шкибаев.
Ответственность понес и работодатель. Его привлекли сразу по двум административным статьям — за незаконное привлечение иностранной рабочей силы и несообщение о пребывании иностранных граждан. Сумма штрафа составила 100 МРП.
При этом случай на стройке — лишь часть общей картины. За сутки в регионе выявили более полусотни нарушителей, что, по оценке правоохранительных органов, требует усиления контроля.
— Осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами без разрешения уполномоченного органа запрещено, — напомнили в департаменте полиции ВКО.
Оперативно-профилактические мероприятия в регионе продолжаются.
