18 иностранцев пытались незаконно пересечь границу Казахстана в транзитном транспорте

При проверке транзитного транспортного средства, следовавшего из Республики Казахстан в Российскую Федерацию под управлением гражданина Узбекистана, в прицепе среди перевозимого груза (керамогранитные плиты — около 22 тонн) укрылись 18 иностранных граждан, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу (3 граждан Узбекистана и 15 граждан Республики Таджикистан).

Фото: ПС КНБ

По данному факту начато досудебное расследование.

Иная информация в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Пограничная служба КНБ напоминает, что за незоконное пересечение Государственный границы Республики Казахстан предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что около 2 600 иностранцев задержали пограничники Казахстана за нарушения закона.