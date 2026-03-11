РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:36, 11 Март 2026 | GMT +5

    18 иностранцев пытались незаконно пересечь границу Казахстана в транзитном транспорте

    Военнослужащими пограничного контроля автомобильного пункта пропуска «Жайсан» департамента Пограничной службы по Актюбинской области пресечена противоправная деятельность, передает агентство Kazinform.

    Фото: ПС КНБ

    При проверке транзитного транспортного средства, следовавшего из Республики Казахстан в Российскую Федерацию под управлением гражданина Узбекистана, в прицепе среди перевозимого груза (керамогранитные плиты — около 22 тонн) укрылись 18 иностранных граждан, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу (3 граждан Узбекистана и 15 граждан Республики Таджикистан).

    По данному факту начато досудебное расследование.

    Иная информация в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

    Пограничная служба КНБ напоминает, что за незоконное пересечение Государственный границы Республики Казахстан предусмотрена уголовная ответственность.

    Ранее сообщалось, что около 2 600 иностранцев задержали пограничники Казахстана за нарушения закона.

    Теги:
    Регионы Казахстана КНБ Пограничники Иностранцы Граница Мигранты Актюбинская область
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают