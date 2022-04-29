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    12:57, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Нельзя поддаваться на провокации изнутри и извне – Глава государства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанские СМИ быть объективными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Принципиально важно, чтобы каждый гражданин нашей страны, входя в публичное поле, руководствовался нашими национальными интересами, национальными интересами Казахстана, принципами казахстанского патриотизма. Недопустимо, чтобы внешние конфликты, которые были и будут – таков наш мир, такова его природа – использовались для разжигания межэтнической розни в формировании линии разлома среди наших граждан. Такие провокации, к сожалению, происходят, мы являемся свидетелями этого нового явления», - сказал Касым-Жомарт Токаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана.

    По словам Президента, нужно помнить о главных ценностях страны – мире и единстве.

    «Надо исходить из того, что провокаторы, где бы они не проживали, какими бы паспортами не прикрывались, в какую бы тогу не рядились, не должны и не смогут подорвать наше единство, право нашего государства на проведение самостоятельной политики. Всем нужно помнить, что мир и единство – это ценности, без которых у нас нет никакого будущего. Кроме Казахстана, по сути, у нас другой Родины нет и не может быть», - подчеркнул Глава государства.

    «Нельзя поддаваться на провокации изнутри и извне. Наша государственность, наша страна, наше государство, наша Родина должна быть высшей ценностью и мы все должны работать на эту цель. Поэтому, СМИ следует быть объективными, от этого зависит информационная безопасность и идеологический суверенитет страны», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее сообщалось, что сегодня в Нур-Султане началась сессия АНК под председательством Касым-Жомарта Токаева. Повестка сессии - «Единство народа – основа обновленного Казахстана».

    Теги:
    АНК Президент Казахстана Ассамблея народа Казахстана Главная Президент
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