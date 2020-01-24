Нельзя допускать неравенства в заработной плате – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе расширенного заседания Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев поинтересовался, какая работа ведется касательно неравенства заработной платы у казахстанских и иностранных работников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У меня вопрос: как обстоят дела с зарплатой иностранцев и казахстанцев. Нельзя допускать неравенства в заработной плате. Какая работа ведется?»– обратился Президент к заместителю Премьер-Министра РК Бердибеку Сапарбаеву.

Как сообщил заместитель Премьер-Министра, на сегодня в более 2 тысяч предприятий работают иностранные работники. В них доля казахстанских работников – 90%.

«По Вашему поручению с Министерством труда, Генеральной прокуратурой, местными исполнительными органами в 96 предприятиях проведены проверки. В результате выявлены нарушения. Совместно с Генпрокуратурой выдворены более 500 иностранных граждан. По сравнению с прошлым годом уменьшено количество квот на 40% - снизили до 29 тысяч. Мы подготовили документы по внесению изменений в акты, внесли в Мажилис. Сейчас работаем с предприятиями, привлекающими иностранную рабочую силу», - ответил Б. Сапарбаев.

Касым-Жомарт Токаев призвал активно продолжать эту работу.