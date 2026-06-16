Не крышевал «золотую молодежь»: экс-глава УАП Алматы выступил в суде по делу Молдахана

В суде по делу блогера Адилетхана Молдахана допросили бывшего начальника управления административной полиции Алматы Серика Шумаева, который проходит в качестве одного из потерпевших, передает корреспондент Kazinform.

Процесс проходит под председательством судьи Ернара Касымбекова. Потерпевшими по делу признаны двое бывших сотрудников департамента полиции Алматы, в том числе Серик Шумаев.

По словам Шумаева, он служит в органах внутренних дел с 1999 года и за это время дослужился до руководящей должности в управлении административной полиции. Он отметил, что в его обязанности входила организация работы патрульной полиции.

— ДТП на проспекте аль-Фараби произошло в ночь с 20 на 21 марта. О происшествии мне сообщил дежурный инспектор. Около четырех часов утра я выехал на место, ознакомился с ситуацией, после чего вернулся домой. Спустя несколько дней начали распространяться видеозаписи, опубликованные Адилетханом Молдаханом. Считаю, что все сказанное в них не имеет ко мне отношения и является необоснованным, — заявил он.

Шумаев также подчеркнул, что информация о его якобы покровительстве детям из состоятельных семей не соответствует действительности.

— Никакую «золотую молодежь», как там указывается, я не крышую и не крышевал. У нас есть управление собственной безопасности, департамент собственной безопасности. Если бы с моей стороны были нарушения закона, то до этого момента приняли бы меры, — сказал Серик Шумаев.

Кроме того, потерпевший сообщил, что лично не знаком с подсудимым и знает его только как блогера. Отвечая на вопросы адвокатов, он добавил, что информация, распространявшаяся в отношении второго потерпевшего Ержана Узабаева, также не соответствует действительности.

Отвечая на вопрос о том, какой именно ущерб ему был причинен, Серик Шумаев сообщил, что после общественного резонанса был вынужден уволиться и в настоящее время не работает.

Отметим, что Адилетхану Молдахану предъявлено обвинение по части 3 пункта 2 статьи 274 УК РК (распространение заведомо ложной информации). Потерпевшими по делу признаны бывший заместитель начальника департамента полиции Алматы Ержан Узабаев и бывший начальник управления административной полиции ДП города Серик Шумаев.

В ходе сегодняшнего судебного заседания также был зачитан обвинительный акт.

На предыдущем судебном заседании адвокат потерпевшего Узабаева Асылбек Абдираимов заявил гражданский иск о взыскании 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда и 1 млн тенге судебных расходов.

В марте этого года сообщалось о задержании блогера Адилетхана Молдахана, у которого более одного миллиона подписчиков в социальных сетях. Он известен своими видеоматериалами в правовой сфере. Особую огласку получили его публикации о дорожно-транспортном происшествии на проспекте аль-Фараби, которое произошло в ночь на 21 марта и вызвало широкий общественный резонанс.