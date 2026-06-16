Суд по делу блогера Адилетхана Молдахана: прокурор огласил обвинительный акт

Ему предъявлено обвинение по части 3 пункта 2 статьи 274 Уголовного кодекса РК (распространение заведомо ложной информации). Потерпевшими по делу признаны бывший заместитель начальника департамента полиции Алматы Ержан Узабаев и экс-руководитель управления административной полиции города Серик Шумаев.

В начале судебного заседания председательствующий судья Ернар Касымбеков сообщил, что прокуратура не поддержала ходатайство стороны защиты о рассмотрении дела в сокращенном порядке.

Затем представитель потерпевшего Серика Шумаева, адвокат Жандос Палманов, заявил гражданский иск к подсудимому. Он потребовал взыскать 10 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда и 1 миллион тенге судебных расходов. По словам адвоката, действия обвиняемого нанесли ущерб профессиональной репутации его доверителя.

Фото: Kazinform

После рассмотрения ходатайств сторон государственный обвинитель Улжан Абдираманова огласила обвинительный акт. В нем говорится, что Адилетхан Молдахан публиковал на своей странице в социальных сетях резонансные видеоролики с целью увеличения аудитории. По словам прокурора, Молдахан, комментируя ДТП, произошедшее 21 марта 2026 года, распространял негативную информацию и формировал отрицательное мнение о сотрудниках полиции. В результате, как утверждается, были нарушены права заместителя начальника департамента полиции Алматы Ержана Узабаева и начальника управления административной полиции Серика Шумаева.

— Подсудимый распространил видеозапись, в которой без каких-либо доказательств утверждал, что заместитель начальника департамента полиции Алматы Ержан Узабаев и начальник управления административной полиции Серик Шумаев оказывают покровительство детям влиятельных представителей бизнеса, — заявила прокурор.

Напомним, на прошлом судебном заседании обвиняемый Адилетхан Молдахан полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в сокращенном порядке. Также адвокат потерпевшего Узабаева Асылбек Абдираимов ранее заявил гражданский иск о взыскании 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда и 1 млн тенге судебных расходов.

В марте этого года сообщалось о задержании блогера Адилетхана Молдахана. Он активно освещал на своей странице в Instagram подробности резонансного смертельного ДТП, произошедшего в ночь на 21 марта на проспекте аль-Фараби.